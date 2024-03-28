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В Киевской области прогремели взрывы — ПВО нейтрализует "шахеды"

28 марта 2024 23:13
обновлено: 23:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Киевской области прогремели взрывы — ПВО нейтрализует "шахеды"
Мобильная группа ПВО выслеживает полет Shahed-136. Фото иллюстративное: Анатолий Штефан/Twitter
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Киевской области раздались взрывы. Сообщается о работе сил ПВО по беспилотникам Shahed-136.

Об этом информирует Киевская ОВА.

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В Киевской области прогремели взрывы

Чиновники призывают оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

В Киевской области прогремели взрывы — ПВО нейтрализует "шахеды"
Источник: Telegram

По состоянию на 23:20 воздушная тревога охватила почти половину Украины. По сообщению мониторинговых каналов, в воздухе находятся около 40 ударных беспилотников.

В Киевской области прогремели взрывы — ПВО нейтрализует "шахеды"
Источник: alerts.in.ua

Напомним, ранее в области объявили воздушную тревогу из-за риска налета иранских дронов-камикадзе.

Ранее угроза ударных БПЛА наблюдалась в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях.

Незадолго до этого беспилотники угрожали Сумской, Харьковской и Донецкой областям.

Кошмарили "шахеды" и Одессу: в городе сообщалось о работе средств ПВО.

взрыв
Украина
Киевская область
ПВО
дрон Шахид-136

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