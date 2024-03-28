В Киевской области прогремели взрывы — ПВО нейтрализует "шахеды"
В Киевской области раздались взрывы. Сообщается о работе сил ПВО по беспилотникам Shahed-136.
Об этом информирует Киевская ОВА.
В Киевской области прогремели взрывы
Чиновники призывают оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
По состоянию на 23:20 воздушная тревога охватила почти половину Украины. По сообщению мониторинговых каналов, в воздухе находятся около 40 ударных беспилотников.
Напомним, ранее в области объявили воздушную тревогу из-за риска налета иранских дронов-камикадзе.
Ранее угроза ударных БПЛА наблюдалась в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях.
Незадолго до этого беспилотники угрожали Сумской, Харьковской и Донецкой областям.
Кошмарили "шахеды" и Одессу: в городе сообщалось о работе средств ПВО.
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