В Киевской области прогремели взрывы — ПВО нейтрализует "шахеды"

Мобильная группа ПВО выслеживает полет Shahed-136. Фото иллюстративное: Анатолий Штефан/Twitter

В Киевской области раздались взрывы. Сообщается о работе сил ПВО по беспилотникам Shahed-136.

Об этом информирует Киевская ОВА.

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Чиновники призывают оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Источник: Telegram

По состоянию на 23:20 воздушная тревога охватила почти половину Украины. По сообщению мониторинговых каналов, в воздухе находятся около 40 ударных беспилотников.

Источник: alerts.in.ua

Напомним, ранее в области объявили воздушную тревогу из-за риска налета иранских дронов-камикадзе.

Ранее угроза ударных БПЛА наблюдалась в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях.

Незадолго до этого беспилотники угрожали Сумской, Харьковской и Донецкой областям.

Кошмарили "шахеды" и Одессу: в городе сообщалось о работе средств ПВО.