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На Кримському мосту оголошували повітряну тривогу: що сталося

21 липня 2023 00:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
На Кримському мосту оголошували повітряну тривогу: що сталося
Авто рухаються Кримським мостом. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ввечері, 20 липня, на Кримському мосту звучала повітряна тривога. Також рух був перекритий.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначалося, що Кримський міст тимчасово закритий, лунав сигнал повітряної тривоги. Про це повідомляв так званий оперативний штаб тимчасово окупованого Криму.

Також повідомлялося, що тимчасово не працювала переправа.

РосЗМІ зазначають, що тривога на мосту звучала вже двічі за день.

Джерело: росЗМІ

Нагадаємо, що Російська Федерації зупинила рух вантажних суден через Керченську протоку за день до обстрілу Кримського моста. Це відбулося ще з 16 липня, ймовірно, через атаки БпЛА на порт Севастополь.

Також ми писали, що вночі 17 липня на Кримському мосту пролунало кілька вибухів. Внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі.

Додамо, що в інституті вивчення війни заявили, що Кримський міст — важливий об'єкт з точки зору логістики. У випадку його повного руйнування Росія матиме лише одну наземну лінію постачання. 

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