На Крымском мосту объявляли воздушную тревогу: что произошло

Автомобили движутся по Крымскому мосту. Фото: google.com

Вечером, 20 июля, на Крымском мосту звучала воздушная тревога. Также движение было перекрыто.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Воздушная тревога на Крымском мосту

Отмечалось, что Крымский мост временно закрыт, раздавался сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщал так называемый оперативный штаб временно оккупированного Крыма.

Также сообщалось, что временно не работала переправа.

РосСМИ отмечают, что тревога на мосту звучала уже дважды за день.

Источник: росСМИ

Напомним, что Российская Федерация остановила движение грузовых судов через Керченский пролив за день до обстрела Крымского моста. Это произошло еще с 16 июля, вероятно, из-за атак БПЛА на порт Севастополь.

Также мы писали, что ночью 17 июля на Крымском мосту раздалось несколько взрывов. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

Добавим, что в институте изучения войны заявили, что Крымский мост — важный объект с точки зрения логистики. В случае его полного разрушения у России будет только одна наземная линия поставок.