На лівому березі Херсонщини на міні підірвався човен з окупантами — ефектне відео
У мережі з'явилося захоплююче відео, яке зафіксувало ліквідацію російського десанту на лівому березі тимчасово окупованої Херсонської області. Човен з окупантами підірвався на річковій міні.
Відео опублікувала в Telegram-каналі підрозділу "Жах з неба" 123-ї окремої бригади територіальної оборони в неділю, 5 травня.
Ліквідація окупантів
На відео видно, як човен, що перевозив окупантів вибухнув разом із десантом, який в ньому був.
"Подарунок" на маршруті окупантів залишили оператори підрозділу "Жах з неба" 123-ї окремої бригади територіальної оборони", — йдеться у дописі.
Також українські воїни за допомогою танків Bradley "рознесли" позиції ворога на фронті.
Раніше ми писали, що Третя штурмова бригада знищила ворожий командно-спостережний пункт, техніку та піхоту РФ.
Крім того, кіберфахівці СБУ вже знищили пʼять комплексів спостереження окупантів.
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