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На лівому березі Херсонщини на міні підірвався човен з окупантами — ефектне відео

5 травня 2024 18:08
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На лівому березі Херсонщини на міні підірвався човен з окупантами — ефектне відео
Підрив човна з окупантами. Фото: скриншот з відео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У мережі з'явилося захоплююче відео, яке зафіксувало ліквідацію російського десанту на лівому березі тимчасово окупованої Херсонської області. Човен з окупантами підірвався на річковій міні.

Відео опублікувала в Telegram-каналі підрозділу "Жах з неба" 123-ї окремої бригади територіальної оборони в неділю, 5 травня.

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Ліквідація окупантів 

На відео видно, як човен, що перевозив окупантів вибухнув разом із десантом, який в ньому був. 

"Подарунок" на маршруті окупантів залишили оператори підрозділу "Жах з неба" 123-ї окремої бригади територіальної оборони", — йдеться у дописі. 

Також українські воїни за допомогою танків Bradley "рознесли" позиції ворога на фронті.

Раніше ми писали, що Третя штурмова бригада знищила ворожий командно-спостережний пункт, техніку та піхоту РФ.

Крім того, кіберфахівці СБУ вже знищили пʼять комплексів спостереження окупантів.

російські війська
Херсонська область
окупанти
міни
війна в Україні
десант