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На левом берегу Херсонщины на мини взорвалась лодка с оккупантами — эффектное видео

5 мая 2024 18:08
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
На левом берегу Херсонщины на мини взорвалась лодка с оккупантами — эффектное видео
Подрыв лодки с оккупантами. Фото: скриншот с видео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В сети появилось увлекательное видео, зафиксировавшее ликвидацию российского десанта на левом берегу временно оккупированной Херсонской области. Лодка с оккупантами взорвалась на речной мине.

Видео опубликовала в Telegram-канале подразделения "Ужас с неба" 123-й отдельной бригады территориальной обороны в воскресенье, 5 мая.

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На видео видно, как лодка, перевозившая оккупантов, взорвалась вместе с десантом, который в нем был.

"Подарок" на маршруте оккупантов покинули операторы подразделения "Ужас с неба" 123-й отдельной бригады территориальной обороны", — говорится в сообщении.

Также украинские воины с помощью танков Bradley разнесли позиции врага на фронте.

Ранее мы писали, что Третья штурмовая бригада уничтожила вражеский командно-наблюдательный пункт, технику и пехоту РФ.

Кроме того, киберспециалисты СБУ уже уничтожили пять комплексов наблюдения оккупантов.

российские войска
Херсонская область
оккупанты
мины
война в Украине
десант

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