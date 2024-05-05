На левом берегу Херсонщины на мини взорвалась лодка с оккупантами — эффектное видео

Подрыв лодки с оккупантами. Фото: скриншот с видео

В сети появилось увлекательное видео, зафиксировавшее ликвидацию российского десанта на левом берегу временно оккупированной Херсонской области. Лодка с оккупантами взорвалась на речной мине.

Видео опубликовала в Telegram-канале подразделения "Ужас с неба" 123-й отдельной бригады территориальной обороны в воскресенье, 5 мая.

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Ликвидация оккупантов

На видео видно, как лодка, перевозившая оккупантов, взорвалась вместе с десантом, который в нем был.

"Подарок" на маршруте оккупантов покинули операторы подразделения "Ужас с неба" 123-й отдельной бригады территориальной обороны", — говорится в сообщении.

Также украинские воины с помощью танков Bradley разнесли позиции врага на фронте.

Ранее мы писали, что Третья штурмовая бригада уничтожила вражеский командно-наблюдательный пункт, технику и пехоту РФ.

Кроме того, киберспециалисты СБУ уже уничтожили пять комплексов наблюдения оккупантов.