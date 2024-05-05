На левом берегу Херсонщины на мини взорвалась лодка с оккупантами — эффектное видео
В сети появилось увлекательное видео, зафиксировавшее ликвидацию российского десанта на левом берегу временно оккупированной Херсонской области. Лодка с оккупантами взорвалась на речной мине.
Видео опубликовала в Telegram-канале подразделения "Ужас с неба" 123-й отдельной бригады территориальной обороны в воскресенье, 5 мая.
Ликвидация оккупантов
На видео видно, как лодка, перевозившая оккупантов, взорвалась вместе с десантом, который в нем был.
"Подарок" на маршруте оккупантов покинули операторы подразделения "Ужас с неба" 123-й отдельной бригады территориальной обороны", — говорится в сообщении.
Также украинские воины с помощью танков Bradley разнесли позиции врага на фронте.
Ранее мы писали, что Третья штурмовая бригада уничтожила вражеский командно-наблюдательный пункт, технику и пехоту РФ.
Кроме того, киберспециалисты СБУ уже уничтожили пять комплексов наблюдения оккупантов.
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