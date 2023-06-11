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На лівому березі Херсонщини змило склади окупантів: Гуменюк попередила про небезпеку

11 червня 2023 07:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На лівому березі Херсонщини змило склади окупантів, які течія несе в море
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Через підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС на лівому березі Херсонщини змило склади зброї окупантів. Це може становити значну небезпеку. 

Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону

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Деталі

Як зазначає речниця, лівий берег Херсонщини є географічно нижчим. Через підрив дамби на ГЕС цей регіон практично перебуває під водою. 

Перед цим російські війська довго вибудовували на тій ділянці фронту оборону, в тому числі й мінно-вибухові загородження. Внаслідок підтоплення всі ці боєприпаси затопило. Тож Гуменюк попередила про те, що течія несе в море та до берегів боєприпаси та міни. 

"Окупанти вибудовували там декілька смуг оборони — в тому числі й мінно-вибухові загородження, які складалися з кількох рядів замінувань. Серед них облаштовувались і позиції — коли перший повеневий підйом води залив їх бліндажі і окопи – вже тоді вони втратили частину особового складу й зброю. У цій смузі від 5 до 15 км, яку затопило, перебували і їхні польові склади боєпостачання. Все це зараз рознесено по зоні затоплення і може нести небезпеку", — розповіла вона. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де противник зазнає найбільших втрат на полі бою. Проте найважча ситуація на Запоріжжі та Донеччині. 

Також ЗСУ досягли локальних успіхів на фронті під час нічних атак станом на 11 червня. Зокрема, в районі Запорізької області. 

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