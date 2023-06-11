На левом берегу Херсонщины смыло склады оккупантов, которые течение несет в море

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: google

Из-за подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС на левом берегу Херсонщины смыло склады оружия оккупантов. Это может представлять значительную опасность.

Об этом сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Как отмечает спикер, левый берег Херсонщины географически ниже. Из-за подрыва дамбы на ГЭС этот регион практически находится под водой.

Перед этим русские войска долго выстраивали на том участке фронта оборону, в том числе и минно-взрывные заграждения. В результате подтопления все эти боеприпасы затопило. Гуменюк предупредила о том, что течение несет в море и к берегам боеприпасы и мины.

"Оккупанты выстраивали там несколько полос обороны — в том числе и минно-взрывные заграждения, состоявшие из нескольких рядов заминирований. Среди них обустраивались и позиции — когда первый паводковый подъем воды залил их блиндажи и окопы — уже тогда они потеряли часть личного состава и оружие "В этой полосе от 5 до 15 км, которую затопило, находились и их полевые склады боеснабжения. Все это сейчас разнесено по зоне затопления и может нести опасность", — рассказала она.

Напомним, ранее мы писали о том, где противник терпит наибольшие потери на поле боя. Следовательно, самая тяжелая ситуация в Запорожье и Донетчине.

Также ВСУ ВСУ достигли локальных успехов на фронте во время ночных атак по состоянию на 11 июня. В частности, в Запорожской области.