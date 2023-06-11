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ЗСУ досягли локальних успіхів на фронті під час нічних атак, — ISW

11 червня 2023 07:36
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ЗСУ досягли локальних успіхів на фронті під час нічних атак, — ISW
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вчора, 10 червня, Сили оборони України продовжили контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох напрямках фронту. Зокрема, наші захисники досягли локальних успіхів у Запорізькій області. 

Про це повідомляє американський інститут вивчення війни ISW

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Відомо, що ЗСУ вдалось просунитися на 1400 метрів поблизу Бахмуту. 

Вони здійснили локалізовані нічні атаки біля кордону Донецько-Запорізької області, зокрема в районі Великої Новосілки. А також провели активні наступальні дії в Запорізькій області. 

"Українські сили в західній Запорізькій області досягли локальних успіхів під час контратак на південний захід і південний схід від Оріхова", — йдеться в матеріалі. 

Переваги двох сторін

У російському інформаційному полі кажуть, що росіяни на полі бою мають значну перевагу у використанні РЕБ (радіоелектронна боротьба). Вони наголошують, що це ключ до припинення українських атак. 

Натомість, російські джерела зазначають на тому, що ЗСУ зазвичай проводить наступ уночі. Це можливо завдяки чудовій оптиці нічного бачення, якою наших захисників забезпечує Захід. 

Хід подій

Аналітики зазначають, що Сили оборони намагаються провести складну операцію — лобовий штурм підготовлених оборонних позицій. Він ускладнюється відсутністю переваги у повітрі, тому не дивно, що українські війська зазнають втрат.

Армія РФ залишається небезпечною і на українців чекає важка боротьба. Як зазначили аналітики, Україна ще не перекинула переважну більшість своїх контрнаступальних сил, а оборона РФ не є рівномірно міцною на всіх ділянках лінії фронту.

Нагадаємо, західні ЗМІ заявляють, що у четвер, 8 червня, Україна почала довгоочікуваний контрнаступ. Українські війська посилили свої атаки на лінії фронту на південному сході країни.

Також, початок контрнаступу підтвердив і глава держави Володимир Зеленський. 

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