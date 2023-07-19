В Луганской области ликвидировали российского командира с позывным "Ташкент"
В Луганской области ликвидировали командира оккупантов Дениса Попова с позывным "Ташкент". Россияне говорят, что его убил удар дрона-камикадзе, когда комбат передвигался на авто.
Заявления россиян обнародовал полковник ВСУ Анатолий Штефан.
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Известно, что Ташкента часто приглашали на российские местные каналы и восхваляли его. Частым гостем он был и в пропагандитском шоу Скабеевой.
"Ташкент погиб в результате удара дрона-камикадзе, когда он передвигался на автомобиле. Иванов был более известен, чем просто Ташкент, его постоянно показывали и использовали пропагандисты с канала Россия, в том числе Ольга Скабеева", — говорят россияне.
Также смерть командира подтвердили и на российском телевидении.
Рашнпропаганден подтвердила ликвидацию комбрига "Ташкента". https://t.co/JZo82ROjpQ– Анатолий Штефан (Штирлиц) (@Shtirlitz53) July 19, 2023
Горы в аду 🔥 pic.twitter.com/rT5alkw0dH
Известно также, что Денис Иванов принимал участие в оккупации украинских городов, как Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.
Напомним, в Запорожском направлении российские оккупанты массово сдаются в плен украинским защитникам. Причина этого — проблемы с материально-техническим обеспечением армии РФ.
Добавим, что британская разведка сообщила, что российской армии критически не хватает противобатарейной техники. Особенно речь идет о современных моделях, которые дают преимущество в сухопутных сражениях.