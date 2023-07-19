В Луганской области ликвидировали российского командира с позывным "Ташкент"

Командир оккупантов Денис Попов "Ташкент". Фото: скриншот

В Луганской области ликвидировали командира оккупантов Дениса Попова с позывным "Ташкент". Россияне говорят, что его убил удар дрона-камикадзе, когда комбат передвигался на авто.

Заявления россиян обнародовал полковник ВСУ Анатолий Штефан.

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Известно, что Ташкента часто приглашали на российские местные каналы и восхваляли его. Частым гостем он был и в пропагандитском шоу Скабеевой.

"Ташкент погиб в результате удара дрона-камикадзе, когда он передвигался на автомобиле. Иванов был более известен, чем просто Ташкент, его постоянно показывали и использовали пропагандисты с канала Россия, в том числе Ольга Скабеева", — говорят россияне.

Сообщение о смерти командира оккупантов. Фото: скриншот

Также смерть командира подтвердили и на российском телевидении.

Рашнпропаганден подтвердила ликвидацию комбрига "Ташкента". https://t.co/JZo82ROjpQ

Горы в аду 🔥 pic.twitter.com/rT5alkw0dH – Анатолий Штефан (Штирлиц) (@Shtirlitz53) July 19, 2023

Известно также, что Денис Иванов принимал участие в оккупации украинских городов, как Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

Напомним, в Запорожском направлении российские оккупанты массово сдаются в плен украинским защитникам. Причина этого — проблемы с материально-техническим обеспечением армии РФ.

Добавим, что британская разведка сообщила, что российской армии критически не хватает противобатарейной техники. Особенно речь идет о современных моделях, которые дают преимущество в сухопутных сражениях.