На Луганщині помирають люди, які не можуть викликати медиків через відсутність зв'язку

Лікарі швидкої допомоги. Фото: Ukrinform

У тимчасово окупованих населених пунктах Луганської області ускладнюється ситуація із викликом лікарів. У Лисичанську та Сєвєродонецьку помирають люди, які не змогли подзвонити в "швидку" через відсутність мобільного зв'язку.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

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Ситуація в Луганській області

"У Лисичанську та Сєвєродонецьку частішають випадки, коли люди вмирають, так і не дочекавшись "швидкої". Через відсутність мобільного зв’язку за нею треба йти самостійно або їхати на власному транспорті", — розповів Лисогор.

За його словами, російські окупанти посилюють контроль над жителями захоплених територій. Вони хочуть позбавити їх можливості співпрацювати із ЗСУ. Війська РФ обмежили пересування між населеними пунктами. Противник також встановив нові блокпости на Сватівщині.

Лисогор розповів, що окупанти із віддалених регіонів Росії здивовані умовами проживання навіть у напівзруйнованих містах Луганської області. Загарбники намагаються туди заселитися.

Нагадаємо, західне угруповання військ Росії, ймовірно, намагається просунутися назад, до річки Оскіл, щоб створити буферну зону навколо Луганської області. Цей регіон РФ вважає однією зі своїх основних цілей війни.

Також ми писали, що у неділю, 16 липня, Сили оборони вдарили по ракетному складу окупантів у Луганській області. Місцеві жителі чули детонацію боєприпасів.