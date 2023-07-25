В Луганской области умирают люди, которые не могут вызвать медиков из-за отсутствия связи

Врачи скорой помощи. Фото: Ukrinform

Во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области усложняется ситуация с вызовом врачей. В Лисичанске и Северодонецке умирают люди, которые не смогли позвонить в "скорую" из-за отсутствия мобильной связи.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Читайте также:

Ситуация в Луганской области

"В Лисичанске и Северодонецке учащаются случаи, когда люди умирают, так и не дождавшись "скорой". Из-за отсутствия мобильной связи за ней надо идти самостоятельно или ехать на собственном транспорте", — рассказал Лысогор.

По его словам, российские оккупанты усиливают контроль над жителями захваченных территорий. Они хотят лишить их возможности сотрудничать с ВСУ. Войска РФ ограничили передвижение между населенными пунктами. Противник также установил новые блокпосты на Сватовщине.

Лысогор рассказал, что оккупанты из отдаленных регионов России удивлены условиями проживания даже в полуразрушенных городах Луганской области. Захватчики пытаются туда заселиться.

Напомним, западная группировка войск России, вероятно, пытается продвинуться назад, к реке Оскол, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области. Этот регион РФ считает одной из своих основных целей войны.

Также мы писали, что в воскресенье, 16 июля, Силы обороны ударили по ракетному складу оккупантов в Луганской области. Местные жители слышали детонацию боеприпасов.