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В Луганской области умирают люди, которые не могут вызвать медиков из-за отсутствия связи

25 июля 2023 18:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Луганской области умирают люди, которые не могут вызвать медиков из-за отсутствия связи
Врачи скорой помощи. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области усложняется ситуация с вызовом врачей. В Лисичанске и Северодонецке умирают люди, которые не смогли позвонить в "скорую" из-за отсутствия мобильной связи.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

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"В Лисичанске и Северодонецке учащаются случаи, когда люди умирают, так и не дождавшись "скорой". Из-за отсутствия мобильной связи за ней надо идти самостоятельно или ехать на собственном транспорте", — рассказал Лысогор.

По его словам, российские оккупанты усиливают контроль над жителями захваченных территорий. Они хотят лишить их возможности сотрудничать с ВСУ. Войска РФ ограничили передвижение между населенными пунктами. Противник также установил новые блокпосты на Сватовщине.

Лысогор рассказал, что оккупанты из отдаленных регионов России удивлены условиями проживания даже в полуразрушенных городах Луганской области. Захватчики пытаются туда заселиться.

Напомним, западная группировка войск России, вероятно, пытается продвинуться назад, к реке Оскол, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области. Этот регион РФ считает одной из своих основных целей войны.

Также мы писали, что в воскресенье, 16 июля, Силы обороны ударили по ракетному складу оккупантов в Луганской области. Местные жители слышали детонацию боеприпасов.

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