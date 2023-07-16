Сили оборони розгромили ракетний склад окупантів на Луганщині

Наслідки удару Сил оборони по ворожу складу. Фото: t.me/AFUStratCom

У неділю, 16 липня, Сили оборони вдарили по ракетному складу окупантів у Луганській області. Місцеві жителі чули детонацію боєприпасів.

Про це повідомляє Стратегічне командування ЗСУ.

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Як відомо, вибухи прозвучали на ділянці за містом, на південний захід від кварталу Південного. Відео очевидців знято із кварталу Героїв Сталінграда та Ольховського.

Геолокація місця влучання. Фото: t.me/svoboda_radio

"На відео чути детонацію боєприпасів. У місцевих чатах луганці пишуть, що чули ракету, і "після її баха тричі здетонувало"", — повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що раніше цех, який видно на карті біля терикону, є колишнім механічним цехом шахти і використовувався російською армією як ангар для ремонту та зберігання важкої техніки.

У мережі з'явились відео вибухів у Луганській області.

Нагадаємо, нещодавно командувач Сухопутних військ Олександр Сирський показав, як ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку. Українські військові успішно знищують живу силу й техніку ворога.

Також раніше спецпризначенці СБУ знищили нову партію військової ворожої техніки. Внаслідок влучного удару було ліквідовано 72 окупанти.