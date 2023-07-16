Сили оборони розгромили ракетний склад окупантів на Луганщині
У неділю, 16 липня, Сили оборони вдарили по ракетному складу окупантів у Луганській області. Місцеві жителі чули детонацію боєприпасів.
Про це повідомляє Стратегічне командування ЗСУ.
Знищення складу окупантів
Як відомо, вибухи прозвучали на ділянці за містом, на південний захід від кварталу Південного. Відео очевидців знято із кварталу Героїв Сталінграда та Ольховського.
"На відео чути детонацію боєприпасів. У місцевих чатах луганці пишуть, що чули ракету, і "після її баха тричі здетонувало"", — повідомляє "Радіо Свобода".
Зазначається, що раніше цех, який видно на карті біля терикону, є колишнім механічним цехом шахти і використовувався російською армією як ангар для ремонту та зберігання важкої техніки.
У мережі з'явились відео вибухів у Луганській області.
Нагадаємо, нещодавно командувач Сухопутних військ Олександр Сирський показав, як ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку. Українські військові успішно знищують живу силу й техніку ворога.
Також раніше спецпризначенці СБУ знищили нову партію військової ворожої техніки. Внаслідок влучного удару було ліквідовано 72 окупанти.