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На Луганщині прикордонники збили російський дрон-шпигун

11 березня 2023 10:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Український прикордонник з впольованим ворожим БпЛА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Луганській області українські прикордонники збили російський безпілотний літальний апарат. З початку повномасштабного вторгнення українські захисники знищили 2 108 БпЛА оперативно-тактичного рівня. 

Про черговий "трофей" українських військових повідомила пресслужба Державно прикордонної служби України.

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"Здобич" спіймана. Прикордонники захопили ворожий дрон-розвідник", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що політ ворожого дрона помітили на Луганщині. За допомогою радіотехнічних засобів бійці порушили звʼязок з пультом керування БпЛА та приземлили ворожу "пташку". 

БпЛА ворога

Нагадаємо, декілька днів тому українські військові "затрофеїли" рідкісну командно-штабну машину оперативно-тактичного рангу Р-149БМР росіян. Техніку, уже перефарбовану у синьо-жовті кольори, помітили на вулицях одного з міст.

Також нещодавно під Мар'їнкою один український десантник знищив п'ять танків і три БМП. Для цього він використав протитанковий комплекс Javelin і постійно змінював вогневі позиції.

Фото: Держприкордонслужба

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