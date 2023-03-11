На Луганщині прикордонники збили російський дрон-шпигун
У Луганській області українські прикордонники збили російський безпілотний літальний апарат. З початку повномасштабного вторгнення українські захисники знищили 2 108 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Про черговий "трофей" українських військових повідомила пресслужба Державно прикордонної служби України.
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Полювання прикордонників
"Здобич" спіймана. Прикордонники захопили ворожий дрон-розвідник", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що політ ворожого дрона помітили на Луганщині. За допомогою радіотехнічних засобів бійці порушили звʼязок з пультом керування БпЛА та приземлили ворожу "пташку".
Нагадаємо, декілька днів тому українські військові "затрофеїли" рідкісну командно-штабну машину оперативно-тактичного рангу Р-149БМР росіян. Техніку, уже перефарбовану у синьо-жовті кольори, помітили на вулицях одного з міст.
Також нещодавно під Мар'їнкою один український десантник знищив п'ять танків і три БМП. Для цього він використав протитанковий комплекс Javelin і постійно змінював вогневі позиції.
Фото: Держприкордонслужба