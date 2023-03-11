В Луганской области пограничники сбили российский дрон-шпион

Украинский пограничник с подстреленным вражеским БпЛА

В Луганской области украинские пограничники сбили российский беспилотный летательный аппарат. С начала полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили 2108 БпЛА оперативно-тактического уровня.

Об очередном "трофее" украинских военных сообщила пресс-служба Государственно пограничной службы Украины.

Охота пограничников

"Добыча" поймана. Пограничники захватили вражеский дрон-разведчик", — говорится в сообщении.

Известно, что полет вражеского дрона был замечен в Луганской области. С помощью радиотехнических средств бойцы нарушили связь с пультом управления БпЛА и приземлили вражескую "птичку".

Напомним, несколько дней назад украинские военные "затрофеили" редкую командно-штабную машину оперативно-тактического ранга Р-149 СМР россиян. Технику, уже перекрашенную в сине-желтый цвет, заметили на улицах одного из городов.

Также недавно под Марьинкой один украинский десантник уничтожил пять танков и три БМП. Для этого он использовал противотанковый комплекс Javelin и постоянно менял огневые позиции.

Фото: Госпогранслужба