В Луганской области пограничники сбили российский дрон-шпион
В Луганской области украинские пограничники сбили российский беспилотный летательный аппарат. С начала полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили 2108 БпЛА оперативно-тактического уровня.
Об очередном "трофее" украинских военных сообщила пресс-служба Государственно пограничной службы Украины.
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Охота пограничников
"Добыча" поймана. Пограничники захватили вражеский дрон-разведчик", — говорится в сообщении.
Известно, что полет вражеского дрона был замечен в Луганской области. С помощью радиотехнических средств бойцы нарушили связь с пультом управления БпЛА и приземлили вражескую "птичку".
Напомним, несколько дней назад украинские военные "затрофеили" редкую командно-штабную машину оперативно-тактического ранга Р-149 СМР россиян. Технику, уже перекрашенную в сине-желтый цвет, заметили на улицах одного из городов.
Также недавно под Марьинкой один украинский десантник уничтожил пять танков и три БМП. Для этого он использовал противотанковый комплекс Javelin и постоянно менял огневые позиции.
Фото: Госпогранслужба