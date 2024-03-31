На Львівщині з-під завалів витягнули тіло ще одного чоловіка

Рятувальники розбирають завали. Ілюстративне фото: hromadske.ua

У неділю, 31 березня, відбулася ракетка атака на об’єкт важливої інфраструктури у Львівській області. Стало відомо, що з-під завалів витягнули ще одного загиблого.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

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Під час повітряної тривоги, яка тривала у період з 05:01 до 06:27, російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури. Відомо, що вони вже атакували його під час атак 24 та 29 березня.

Допис голови Львівської ОВА. Фото: скриншот

Атака спричинила пожежу та ушкодження адміністративної будівлі. Рятувальникам вдалося її погасити.

На даний час відомо, що з-під завалів витягнули тіла двох чоловіків, проте рятувальники продовжують пошукову операцію.

Допис голови Львівської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, що російські війська протягом минулої доби завдали 343 удари по восьми населених пунктах Запорізької області.

Раніше ми писали, що 28 березня Росія атакувала Запоріжжя. Ворожий обстріл пошкодив велику кількість приватних будинків, дві людини отримали травми.