Во Львовской области из-под завалов вытащили тело еще одного мужчины

Спасатели разбирают завалы. Иллюстративное фото: hromadske.ua

В воскресенье, 31 марта, произошла ракетная атака на объект важной инфраструктуры во Львовской области. Стало известно, что из-под завалов вытащили еще одного погибшего.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

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Во время воздушной тревоги, продолжавшейся в период с 05:01 до 06:27, российские войска атаковали объект критической инфраструктуры. Известно, что они атаковали его во время атак 24 и 29 марта.

Сообщение председателя Львовской ОВА. Фото: скриншот

Атака вызвала пожар и повреждение административного здания. Спасателям удалось его погасить.

В настоящее время известно, что из-под завалов вытащили тела двух мужчин, однако спасатели продолжают поисковую операцию.

Сообщение председателя Львовской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, что российские войска за прошедшие сутки нанесли 343 удара по восьми населенным пунктам Запорожской области.

Ранее мы писали, что 28 марта Россия атаковала Запорожье. Вражеские обстрелы повредили большое количество частных домов, два человека получили травмы.