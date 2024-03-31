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Во Львовской области из-под завалов вытащили тело еще одного мужчины

31 марта 2024 20:06
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Во Львовской области из-под завалов вытащили тело еще одного мужчины
Спасатели разбирают завалы. Иллюстративное фото: hromadske.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В воскресенье, 31 марта, произошла ракетная атака на объект важной инфраструктуры во Львовской области. Стало известно, что из-под завалов вытащили еще одного погибшего.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

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Во время воздушной тревоги, продолжавшейся в период с 05:01 до 06:27, российские войска атаковали объект критической инфраструктуры. Известно, что они атаковали его во время атак 24 и 29 марта.

Сообщение председателя Львовской ОВА. Фото: скриншот
Сообщение председателя Львовской ОВА. Фото: скриншот

Атака вызвала пожар и повреждение административного здания. Спасателям удалось его погасить.

В настоящее время известно, что из-под завалов вытащили тела двух мужчин, однако спасатели продолжают поисковую операцию.

Сообщение председателя Львовской ОВА. Фото: скриншот
Сообщение председателя Львовской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, что российские войска за прошедшие сутки нанесли 343 удара по восьми населенным пунктам Запорожской области.

Ранее мы писали, что 28 марта Россия атаковала Запорожье. Вражеские обстрелы повредили большое количество частных домов, два человека получили травмы.

россия
Львовская область
военные
атака
Максим Козицкий

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