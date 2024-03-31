Во Львовской области из-под завалов вытащили тело еще одного мужчины
В воскресенье, 31 марта, произошла ракетная атака на объект важной инфраструктуры во Львовской области. Стало известно, что из-под завалов вытащили еще одного погибшего.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.
Российская атака на Львовщину 31 марта
Во время воздушной тревоги, продолжавшейся в период с 05:01 до 06:27, российские войска атаковали объект критической инфраструктуры. Известно, что они атаковали его во время атак 24 и 29 марта.
Атака вызвала пожар и повреждение административного здания. Спасателям удалось его погасить.
В настоящее время известно, что из-под завалов вытащили тела двух мужчин, однако спасатели продолжают поисковую операцию.
Напомним, что российские войска за прошедшие сутки нанесли 343 удара по восьми населенным пунктам Запорожской области.
Ранее мы писали, что 28 марта Россия атаковала Запорожье. Вражеские обстрелы повредили большое количество частных домов, два человека получили травмы.
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