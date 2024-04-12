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В Одесской области раздаются взрывы — область атакуют вражеские БпЛА

12 апреля 2024 02:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Взрывы в Одесской области сейчас 12 апреля — что известно об очередной атаке БпЛА
Ударные БпЛА в небе. Фото иллюстративное: коллаж "РБК-Україна"
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Взрывы в Одесской области раздались ночью в пятницу 12 апреля. Российские оккупанты атакуют область ударными БпЛА.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.

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В 02:11 военные сообщили, что новая группа ударных БпЛА на западе Херсонской области движется курсом в акваторию Черного моря в направлении Одессы, а еще одна группа на северо-востоке Одесской области летит в направлении Винницкой области.

В Одесской области раздаются взрывы — область атакуют вражеские БпЛА - фото 1
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 02:15 в Одесской области объявили воздушную тревогу.

Около 02:38 в Одесской области прогремели взрывы, работала ПВО. В Силах обороны юга Украины сообщили, что идет боевая работа.

В Одесской области раздаются взрывы — область атакуют вражеские БпЛА - фото 2
Скриншот сообщения Сил обороны юга Украины

В 02:43 стало известно, что несколько групп БпЛА в восточной и юго-восточной частях Одесской области на границе с Николаевской областью держат северо-западный курс.

В Одесской области раздаются взрывы — область атакуют вражеские БпЛА - фото 3
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Напомним, в ночь с 11 на 12 апреля враг в очередной раз атаковал Украину ударными беспилотниками. Сначала вечером 11 апреля тревогу объявили в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях, однако после полуночи она охватила и другие регионы.

Ранее стало известно, что в результате российского удара по Константиновке Донецкой области управляемой авиабомбой погибли три человека. Также есть раненые.

война
взрыв
беспилотники
обстрелы
дрон Шахид-136
воздушная тревога

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