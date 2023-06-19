Взрывы в Одесской области ночью 19 июня

Крылатая ракета в воздухе. Фото: google.com

В Украине ночью, 19 июня, в нескольких южных областях объявлена воздушная тревога . Также в Одесской области произошел мощный взрыв.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Одесской области 19 июня

Обновлено 02:10. Взрывы в Одесской области. Предварительно, ПВО.

Обновлено 02:13. Ракетная угроза Одессе.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 02:14. Повторный взрыв в Одесской области.

Обновлено 02:17. "Силы нашей обороны работают. Оставайтесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги и ни в коем случае не снимайте работу ПВО" , — Одесская ОВА.