На окупованій Донеччині вугільна промисловість під загрозою зникнення

Вугілля в Україні. Фото: google

На окупованих територіях Донецької області на межі краху опинилася вугільна промисловість. Окупаційна "влада" не спроможна забезпечити належний соціально-економічний стан галузі.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

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"Окупаційна адміністрація не спроможна забезпечити належний соціально-економічний стан ввірених господарями в кремлі земель, у зв’язку із чим зазнає краху черговий економічний сектор — вугільна промисловість", — йдеться у повідомленні.

Інформацією з анонімних джерел та від партизанів на тимчасово окупованій території Донецької області свідчить про те, що на більшості підприємств наявні величезні заборгованості по виплатах "заробітної платні". Окрім того, спостерігається критичне падіння рівня видобутку руди, відбувається перманентний процес скорочення персоналу, а також відсутні кваліфіковані кадри для заміни звільнених або "мобілізованих" співробітників.

Нагадаємо, нещодавно окупанти обікрали пологовий будинок у Луганській області та зробили з нього шпиталь.

Додамо, на тимчасово окупованому півдні України окупанти провели закрите соцопитування, яке показало, що лише 5% жителів підтримують окупаційний режим загарбників.