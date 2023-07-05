Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow На оккупированном Донбассе угольная промышленность под угрозой исчезновения arrow

На оккупированном Донбассе угольная промышленность под угрозой исчезновения

5 июля 2023 09:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
На оккупированном Донбассе угольная промышленность под угрозой исчезновения
Уголь в Украине. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На оккупированных территориях Донецкой области на грани краха оказалась угольная промышленность. Оккупационная "власть" не способна обеспечить надлежащее социально-экономическое состояние отрасли.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Читайте также:

Угольная промышленность в Донецкой области

"Оккупационная администрация не способна обеспечить надлежащее социально-экономическое состояние вверенных хозяевами в кремле земель, в связи с чем терпит крах очередной экономический сектор — угольная промышленность", — говорится в сообщении.

По информации из анонимных источников и партизан на временно оккупированной территории Донецкой области, свидетельствует о том, что на большинстве предприятий имеются огромные задолженности по выплатам "заработной платы". Кроме того, наблюдается критическое падение уровня добычи руды, происходит перманентный процесс сокращения персонала, а также отсутствуют квалифицированные кадры для замены уволенных или "мобилизованных" сотрудников.

Напомним, недавно оккупанты обворовали роддом в Луганской области и сделали из него госпиталь.

Добавим, на временно оккупированном юге Украины оккупанты провели закрытый соцопрос, показавший, что только 5% жителей поддерживают оккупационный режим захватчиков.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз