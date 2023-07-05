На оккупированном Донбассе угольная промышленность под угрозой исчезновения

Уголь в Украине. Фото: google

На оккупированных территориях Донецкой области на грани краха оказалась угольная промышленность. Оккупационная "власть" не способна обеспечить надлежащее социально-экономическое состояние отрасли.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

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"Оккупационная администрация не способна обеспечить надлежащее социально-экономическое состояние вверенных хозяевами в кремле земель, в связи с чем терпит крах очередной экономический сектор — угольная промышленность", — говорится в сообщении.

По информации из анонимных источников и партизан на временно оккупированной территории Донецкой области, свидетельствует о том, что на большинстве предприятий имеются огромные задолженности по выплатам "заработной платы". Кроме того, наблюдается критическое падение уровня добычи руды, происходит перманентный процесс сокращения персонала, а также отсутствуют квалифицированные кадры для замены уволенных или "мобилизованных" сотрудников.

Напомним, недавно оккупанты обворовали роддом в Луганской области и сделали из него госпиталь.

Добавим, на временно оккупированном юге Украины оккупанты провели закрытый соцопрос, показавший, что только 5% жителей поддерживают оккупационный режим захватчиков.