На окупованій Луганщині росіяни посилюють тиск на школярів

Російський окупант в школі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські загарбники посилюють усебічний тиск на школярів окупованих територій Луганської області. Навчальні заклади днями отримали документ від окупантів з "рекомендаціями" щодо виховної роботи з дітьми.

Про це повідомив голова ОВА Артем Лисогор в Telegram у понеділок, 29 квітня.

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Так зване "министерство образования и науки ЛНР" надіслало в школи Луганщини рекомендації стосовно проведення виховної роботи зі старшокласниками на тему протидії ймовірній співпраці з українськими спецслужбами та "прозахідними організаціями".

Водночас в навчальних закладах на постійній основі проводитимуться моніторинги протестних настроїв учнів та вчителів.

Крім того, на виїзді з Рубіжного російські військові не лише ретельно оглядають і перевіряють документи, а й не дозволяють виїхати з міста без відповідної довідки з військкомату.

Скриншот допису Лисогора

Раніше в Центрі національного спротиву повідомляли, що окупанти планують вивезти з ТОТ на території РФ українських підлітків до 9 травня.

Також ми писали, що загарбники проводять зачистки українських книг в бібліотеках Криму.