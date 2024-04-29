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На оккупированной Луганщине россияне усиливают давление на школьников

29 апреля 2024 10:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На оккупированной Луганщине россияне усиливают давление на школьников
Российский оккупант в школе. Иллюстративное фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики усиливают всестороннее давление на школьников оккупированных территорий Луганской области. Учебные заведения на днях получили документ от оккупантов с "рекомендациями" по воспитательной работе с детьми.

Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор в Telegram в понедельник, 29 апреля.

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Так называемое "министерство образования и науки ЛНР" направило в школы Луганщины рекомендации по проведению воспитательной работы со старшеклассниками на тему противодействия вероятному сотрудничеству с украинскими спецслужбами и "прозападными организациями".

В то же время, в учебных заведениях на постоянной основе будут проводиться мониторинги протестных настроений учеников и учителей.

Кроме того, на выезде из Рубежного российские военные не только тщательно осматривают и проверяют документы, но и не позволяют уехать из города без соответствующей справки с военкомата.

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Скриншот сообщения Лисогора

Ранее в Центре национального сопротивления сообщали, что кафиры планируют вывезти из ВОТ на территории РФ украинских подростков до 9 мая.

Также мы писали, что захватчики производят зачистки украинских книг в библиотеках Крыма.

школы
дети
Луганская область
оккупанты
школьники
оккупация
война в Украине

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