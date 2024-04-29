На оккупированной Луганщине россияне усиливают давление на школьников
Российские захватчики усиливают всестороннее давление на школьников оккупированных территорий Луганской области. Учебные заведения на днях получили документ от оккупантов с "рекомендациями" по воспитательной работе с детьми.
Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор в Telegram в понедельник, 29 апреля.
Давление на украинских школьников на ВОТ Луганщины
Так называемое "министерство образования и науки ЛНР" направило в школы Луганщины рекомендации по проведению воспитательной работы со старшеклассниками на тему противодействия вероятному сотрудничеству с украинскими спецслужбами и "прозападными организациями".
В то же время, в учебных заведениях на постоянной основе будут проводиться мониторинги протестных настроений учеников и учителей.
Кроме того, на выезде из Рубежного российские военные не только тщательно осматривают и проверяют документы, но и не позволяют уехать из города без соответствующей справки с военкомата.
Ранее в Центре национального сопротивления сообщали, что кафиры планируют вывезти из ВОТ на территории РФ украинских подростков до 9 мая.
Также мы писали, что захватчики производят зачистки украинских книг в библиотеках Крыма.
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