На оккупированной Луганщине россияне усиливают давление на школьников

Российский оккупант в школе. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские захватчики усиливают всестороннее давление на школьников оккупированных территорий Луганской области. Учебные заведения на днях получили документ от оккупантов с "рекомендациями" по воспитательной работе с детьми.

Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор в Telegram в понедельник, 29 апреля.

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Так называемое "министерство образования и науки ЛНР" направило в школы Луганщины рекомендации по проведению воспитательной работы со старшеклассниками на тему противодействия вероятному сотрудничеству с украинскими спецслужбами и "прозападными организациями".

В то же время, в учебных заведениях на постоянной основе будут проводиться мониторинги протестных настроений учеников и учителей.

Кроме того, на выезде из Рубежного российские военные не только тщательно осматривают и проверяют документы, но и не позволяют уехать из города без соответствующей справки с военкомата.

Скриншот сообщения Лисогора

Ранее в Центре национального сопротивления сообщали, что кафиры планируют вывезти из ВОТ на территории РФ украинских подростков до 9 мая.

Также мы писали, что захватчики производят зачистки украинских книг в библиотеках Крыма.