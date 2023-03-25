На окупованих територіях росіяни крадуть автомобілі, щоб вивезти награбоване майно цивільних
Російські окупанти крадуть автомобілі у цивільних в населеному пункті Красне Каховського Херсонській області. Намагаються вивезти награбоване майно.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
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Мародерство окупантів
"Російські окупанти продовжують грабувати населення на тимчасово окупованій території Херсонської області", — йдеться у повідомленні.
Зокрема, в населеному пункті Красне Каховського району російські найманці активно відбирають приватні автомобілі з причепами та вантажівки, в які завантажують награбоване майно місцевих мешканців.
Нагадаємо, у Херсонській області російські окупанти грабують українців, прикриваючись антитерористичними заходами. Вкрадене росіяни обмінюють у крамницях на горілку.
Окрім того, у Василівському районі Запорізької області російські окупаційні війська відбирають зерно у місцевих фермерів. Під виглядом купівлі збіжжя за заниженими цінами відбувається справжня конфіскація майна.