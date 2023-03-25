На окупованих територіях росіяни крадуть автомобілі, щоб вивезти награбоване майно цивільних

Російські окупанти

Російські окупанти крадуть автомобілі у цивільних в населеному пункті Красне Каховського Херсонській області. Намагаються вивезти награбоване майно.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Мародерство окупантів

"Російські окупанти продовжують грабувати населення на тимчасово окупованій території Херсонської області", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, в населеному пункті Красне Каховського району російські найманці активно відбирають приватні автомобілі з причепами та вантажівки, в які завантажують награбоване майно місцевих мешканців.

Нагадаємо, у Херсонській області російські окупанти грабують українців, прикриваючись антитерористичними заходами. Вкрадене росіяни обмінюють у крамницях на горілку.

Окрім того, у Василівському районі Запорізької області російські окупаційні війська відбирають зерно у місцевих фермерів. Під виглядом купівлі збіжжя за заниженими цінами відбувається справжня конфіскація майна.