На оккупированных территориях россияне воруют автомобили, чтобы вывезти награбленное гражданских

Российские оккупанты

Российские оккупанты воруют автомобили у гражданских в населенном пункте Красное Каховского Херсонской области. Пытаются вывезти награбленное имущество.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Мародерство оккупантов

"Российские оккупанты продолжают грабить население на временно оккупированной территории Херсонской области", — говорится в сообщении.

В частности, в населенном пункте Красное Каховского района российские наемники активно отбирают частные автомобили с прицепами и грузовики, которые загружают награбленное имущество местных жителей.

Напомним, в Херсонской области российские оккупанты грабят украинцев, прикрываясь антитеррористическими мерами. Украденное россияне обменивают в магазинах на водку.

Кроме того, в Васильевском районе Запорожской области российские оккупационные войска отбирают зерно у местных фермеров. Под видом покупки зерна по заниженным ценам происходит настоящая конфискация имущества.