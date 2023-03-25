На оккупированных территориях россияне воруют автомобили, чтобы вывезти награбленное гражданских
Российские оккупанты воруют автомобили у гражданских в населенном пункте Красное Каховского Херсонской области. Пытаются вывезти награбленное имущество.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Мародерство оккупантов
"Российские оккупанты продолжают грабить население на временно оккупированной территории Херсонской области", — говорится в сообщении.
В частности, в населенном пункте Красное Каховского района российские наемники активно отбирают частные автомобили с прицепами и грузовики, которые загружают награбленное имущество местных жителей.
Напомним, в Херсонской области российские оккупанты грабят украинцев, прикрываясь антитеррористическими мерами. Украденное россияне обменивают в магазинах на водку.
Кроме того, в Васильевском районе Запорожской области российские оккупационные войска отбирают зерно у местных фермеров. Под видом покупки зерна по заниженным ценам происходит настоящая конфискация имущества.