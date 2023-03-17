На оккупированных территориях россияне увеличивают количество пыточных, — Генштаб ВСУ

Российские оккупанты

На временно оккупированных и захваченных территориях Украины, российские оккупанты при активной поддержке местных коллаборантов увеличивают количество пыточных. Последним примером является юго-восточная часть Энергодара Запорожской области, где была замечена новая пыточная.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Новые пыточные

Люди, которые подвергаются задержанию в этих условиях, сталкиваются с жестокими пытками со стороны оккупационных властей. Особенно опасными являются для оккупантов граждане с проукраинскими взглядами, а также те, кто отказывается выполнить требования местных оккупационных властей.

Ситуация на временно оккупированных и захваченных территориях Украины остается напряженной. Насилие со стороны оккупантов и их коллаборантов продолжает усиливаться.

Напомним, ранее было обнародовано видео, как после провозглашения фразы "Слава Украине" оккупанты жестоко убили украинского военнопленного.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал видео, как российские оккупанты цинично расстреляли украинского военного за слова "Слава Украине". Он подчеркнул, что каждый российский военный, который пришел в Украину, непременно будет отвечать за это.