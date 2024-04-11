Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На окупованих територіях України школярам роздають зошити з портретами військових та Путіна arrow

На окупованих територіях України школярам роздають зошити з портретами військових та Путіна

11 квітня 2024 15:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На окупованих територіях України росіяни роздають школярам зошити з портретами військових
Зошити які роздають школярам на тимчасово окупованих територіях. Фото: росЗМі
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей розпочали роздавати школярам зошити із зображеннями російських військовослужбовців та президента РФ Володимира Путіна. Російська окупаційна влада назвала цей проєкт "Правильні зошити"

Цю інформацію в четвер, 11 квітня, оприлюднив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Читайте також:

Шкільні зошити з фото Путіна

Згідно з повідомленням, окупаційна влада реалізує проєкт під назвою "Правильні зошити", метою якого є патріотичне виховання дітей шляхом розповсюдження матеріалів із зображеннями військовослужбовців, що брали участь у повномасштабному вторгненні.

На окупованих територіях України школярам роздають зошити з портретами військових та Путіна - фото 1
Зошити які роздають школярам на тимчасово окупованих територіях. Фото: Іван Федоров

"Росіяни вважають, що таке "мозолення очей" портретами невідомих дітям людей з минулого сприятиме їх патріотичному вихованню. Насправді ж такі акції — це маніпуляція дитячою свідомістю та нав’язування їм російської ідеології", — пише Федоров. 

На окупованих територіях України школярам роздають зошити з портретами військових та Путіна - фото 2
Допис Івана Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що загарбники планують масове вивезення підлітків з окупованих територій України до Росії. Їх хочуть відвезти на "екскурсії" до річниці завершення Другої світової війни.

Також ми писали, що на ТОТ Запорізької області набирає нових масштабів соціально-економічна криза. Зокрема, фіксується постійне зростання безробіття та високі ціни на товари.

Запорізька область
Херсонська область
окупанти
пропаганда
школярі
окупація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

28 березня 2024

17:45 Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен