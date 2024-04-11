На окупованих територіях України росіяни роздають школярам зошити з портретами військових

Зошити які роздають школярам на тимчасово окупованих територіях. Фото: росЗМі

На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей розпочали роздавати школярам зошити із зображеннями російських військовослужбовців та президента РФ Володимира Путіна. Російська окупаційна влада назвала цей проєкт "Правильні зошити"

Цю інформацію в четвер, 11 квітня, оприлюднив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Згідно з повідомленням, окупаційна влада реалізує проєкт під назвою "Правильні зошити", метою якого є патріотичне виховання дітей шляхом розповсюдження матеріалів із зображеннями військовослужбовців, що брали участь у повномасштабному вторгненні.

Зошити які роздають школярам на тимчасово окупованих територіях. Фото: Іван Федоров

"Росіяни вважають, що таке "мозолення очей" портретами невідомих дітям людей з минулого сприятиме їх патріотичному вихованню. Насправді ж такі акції — це маніпуляція дитячою свідомістю та нав’язування їм російської ідеології", — пише Федоров.

Допис Івана Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що загарбники планують масове вивезення підлітків з окупованих територій України до Росії. Їх хочуть відвезти на "екскурсії" до річниці завершення Другої світової війни.

Також ми писали, що на ТОТ Запорізької області набирає нових масштабів соціально-економічна криза. Зокрема, фіксується постійне зростання безробіття та високі ціни на товари.