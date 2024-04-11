На оккупированных территориях Украины россияне раздают школьникам тетради с портретами военных

Тетради, которые раздают школьникам на временно оккупированных территориях. Фото: росЗМи

На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей раздавать школьникам тетради с изображениями российских военнослужащих и президента РФ Владимира Путина. Российские оккупационные власти назвали этот проект "Правильные тетради"

Эту информацию в четверг, 11 апреля, обнародовал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Согласно сообщению, оккупационные власти реализуют проект под названием "Правильные тетради", целью которого является патриотическое воспитание детей путем распространения материалов с изображениями военнослужащих, участвовавших в полномасштабном вторжении.

Тетради, которые раздают школьникам на временно оккупированных территориях. Фото: Иван Федоров

"Россияне считают, что такое "мозоление глаз" портретами неизвестных детям людей из прошлого будет способствовать их патриотическому воспитанию. На самом же деле такие акции — это манипуляция детским сознанием и навязывание им российской идеологии", — пишет Федоров.

Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот

Напомним, что захватчики планируют массовый вывоз подростков с оккупированных территорий Украины в Россию. Их хотят увезти на "экскурсии" к годовщине завершения Второй мировой войны.

Также мы писали, что на ТОТ Запорожской области набирает новые масштабы социально-экономический кризис. В частности, фиксируется постоянный рост безработицы и высокие цены на товары.