Захватчики завезли на оккупированную территорию Херсонщины около 200 росгвардейцев

На оккупированную территорию Херсона прибыли около 200 росгвардейцев, — Генштаб ВСУ
На базу отдыха "Чайка" в Лазурном оккупанты завезли около 200 военнослужащих росгвардии. Они должны проводить усиленные контрдиверсионные мероприятия в оккупированной Херсонской области.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
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Что известно
Для проведения так называемых контрдиверсионных мероприятий захватчики привезли в оккупированную Херсонщину около 200 военнослужащих росгвардии. Разместили бойцов армии рф на базе отдыха "Чайка", расположенной в Лазурном.
"Для безопасности оккупантов в поселке ограничено передвижение местных жителей", — отмечают в Генштабе ВСУ.
Впрочем, это и не удивительно, ведь на оккупированных территориях активно действует партизанское движение.
Ранее мы писали, что на оккупированных территориях Херсонской области захватчики устраивают фильтрационные мероприятия по отношению к мирному населению. В первую очередь это касается тех, кто работал в украинских государственных учреждениях и отказывается сотрудничать с российской оккупационной администрацией и выходить на работу.
Кроме того, захватчики угрожают, что лица, которые до марта не получат российские паспорта, будут автоматически подпадать под фильтрационные меры.
Напомним, недавно мы писали, что оккупанты на Херсонщине отбирают у гражданских автомобили. Отметим, что это уже не первая информация от Генштаба ВСУ, что оккупанты присваивают себе имущество украинцев.
Так, 2 января в ведомстве рассказывали, что захватчики на оккупированной Херсонской области собирают информацию о лицах, занимающихся предпринимательской деятельностью, и изымают у них автомобильный транспорт и товары.