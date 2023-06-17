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На півночі України лунає тривога

17 червня 2023 18:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На півночі України лунає тривога
Тривога в Україні. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У північних областях України шириться повітряна тривога. Існує ракетна загроза та обстріл дронами. 

Про це повідомляють у Повітряних силах України

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Повідомлення про тривогу

Мапа повітряних тривог станом на 18:47. 

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Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Відомо, на півночі зафіксували рух БпЛА. 

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​​​​​​Повідомлення про тривогу. Фото: скриншот

А у Чернігівській та Полтавській областях існує загроза ракетного обстрілу. У регіонах можлива робота ППО. 

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​​​​​​Повідомлення про тривогу. Фото: скриншот

Пізніше стало відомо, що існує ракетна небезпека у Харківській та Дніпропетровській областях. 

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​​​​​​Повідомлення про тривогу. Фото: скриншот

Нагадаємо, відтепер Повітряні сили сповіщатимуть про загрозу російських ракетних атак, а також атак дронами. Усю інформацію вони публікуватимуть у своєму офіційному Telegram-каналі. 

Додамо, що вчора, 16 червня, по всій території України почала ширитись повітряна тривога. "Почервоніли" абсолютно всі області. Росіяни масово випускають у повітря балістичні та крилаті ракети й намагаються завдати масштабного удару.

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