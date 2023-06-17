На півночі України лунає тривога

Тривога в Україні. Фото: google

У північних областях України шириться повітряна тривога. Існує ракетна загроза та обстріл дронами.

Про це повідомляють у Повітряних силах України.

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Повідомлення про тривогу

Мапа повітряних тривог станом на 18:47.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Відомо, на півночі зафіксували рух БпЛА.

​​​​​​Повідомлення про тривогу. Фото: скриншот

А у Чернігівській та Полтавській областях існує загроза ракетного обстрілу. У регіонах можлива робота ППО.

​​​​​​Повідомлення про тривогу. Фото: скриншот

Пізніше стало відомо, що існує ракетна небезпека у Харківській та Дніпропетровській областях.

​​​​​​Повідомлення про тривогу. Фото: скриншот

Нагадаємо, відтепер Повітряні сили сповіщатимуть про загрозу російських ракетних атак, а також атак дронами. Усю інформацію вони публікуватимуть у своєму офіційному Telegram-каналі.

Додамо, що вчора, 16 червня, по всій території України почала ширитись повітряна тривога. "Почервоніли" абсолютно всі області. Росіяни масово випускають у повітря балістичні та крилаті ракети й намагаються завдати масштабного удару.