На півночі України лунає тривога
У північних областях України шириться повітряна тривога. Існує ракетна загроза та обстріл дронами.
Про це повідомляють у Повітряних силах України.
Повідомлення про тривогу
Мапа повітряних тривог станом на 18:47.
Відомо, на півночі зафіксували рух БпЛА.
А у Чернігівській та Полтавській областях існує загроза ракетного обстрілу. У регіонах можлива робота ППО.
Пізніше стало відомо, що існує ракетна небезпека у Харківській та Дніпропетровській областях.
Нагадаємо, відтепер Повітряні сили сповіщатимуть про загрозу російських ракетних атак, а також атак дронами. Усю інформацію вони публікуватимуть у своєму офіційному Telegram-каналі.
Додамо, що вчора, 16 червня, по всій території України почала ширитись повітряна тривога. "Почервоніли" абсолютно всі області. Росіяни масово випускають у повітря балістичні та крилаті ракети й намагаються завдати масштабного удару.