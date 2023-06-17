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На севере Украины раздается тревога

17 июня 2023 18:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На севере Украины раздается тревога
Тревога в Украине. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В северных областях Украины распространяется воздушная тревога. Существует ракетная угроза и обстрел дронами.

Об этом сообщают в Воздушных силах Украины.

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Сообщение о тревоге

Карта воздушных тревог по состоянию на 18:47.

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Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Известно, что на севере зафиксировали движение БпЛА.

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​​ Сообщение о тревоге. Фото: скриншот

А в Черниговской и Полтавской областях существует угроза ракетных обстрелов. В регионах возможна работа ПВО.

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​​ Сообщение о тревоге. Фото: скриншот

Позже стало известно, что существует ракетная опасность в Харьковской и Днепропетровской областях.

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​​ Сообщение о тревоге. Фото: скриншот

Напомним, теперь Воздушные силы будут извещать об угрозе российских ракетных атак, а также атак дронами. Всю информацию они будут публиковать в своем официальном Telegram-канале.

Добавим, что вчера, 16 июня, по всей территории Украины начала распространяться воздушная тревога. "Покраснели" абсолютно все области. Россияне массово выпускают в воздух баллистические и крылатые ракеты и пытаются нанести масштабный удар.

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