На севере Украины раздается тревога
В северных областях Украины распространяется воздушная тревога. Существует ракетная угроза и обстрел дронами.
Об этом сообщают в Воздушных силах Украины.
Сообщение о тревоге
Карта воздушных тревог по состоянию на 18:47.
Известно, что на севере зафиксировали движение БпЛА.
А в Черниговской и Полтавской областях существует угроза ракетных обстрелов. В регионах возможна работа ПВО.
Позже стало известно, что существует ракетная опасность в Харьковской и Днепропетровской областях.
Напомним, теперь Воздушные силы будут извещать об угрозе российских ракетных атак, а также атак дронами. Всю информацию они будут публиковать в своем официальном Telegram-канале.
Добавим, что вчера, 16 июня, по всей территории Украины начала распространяться воздушная тревога. "Покраснели" абсолютно все области. Россияне массово выпускают в воздух баллистические и крылатые ракеты и пытаются нанести масштабный удар.