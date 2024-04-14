В Сумской области россияне сбросили взрывчатку на грузовик — водитель не выжил
В Сумской области россияне сбросили взрывчатку на гражданский грузовик. В результате этого преступления захватчиков погиб водитель.
Об этом сообщила Сумская областная прокуратура в воскресенье, 14 апреля.
Погиб водитель грузовика
Сумская областная прокуратура проводит досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
14 апреля 2024 года около восьми утра, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на гражданский грузовик. Водитель транспортного средства погиб.
Это произошло на территории Краснопольской громады Сумского района.
Ранее мы сообщали, что российские оккупанты нанесли авиационный удар по гражданской инфраструктуре Сум. Кроме того, под вражеским огнем оказалось Белополье, там есть раненые.
В Сумах раздавались взрывы вечером. По городу был нанесен удар управляемыми авиабомбами КАБ-1500.
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