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В Сумской области россияне сбросили взрывчатку на грузовик — водитель не выжил

14 апреля 2024 13:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Сумской области россияне сбросили взрывчатку на грузовик — водитель не выжил
Уничтоженный врагом гражданский грузовик. Фото: Сумская областная прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Сумской области россияне сбросили взрывчатку на гражданский грузовик. В результате этого преступления захватчиков погиб водитель.

Об этом сообщила Сумская областная прокуратура в воскресенье, 14 апреля.

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Погиб водитель грузовика

Сумская областная прокуратура проводит досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

14 апреля 2024 года около восьми утра, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на гражданский грузовик. Водитель транспортного средства погиб.

Это произошло на территории Краснопольской громады Сумского района.

грузовик
Уничтоженный врагом грузовик. Фото: Сумская областная прокуратура

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты нанесли авиационный удар по гражданской инфраструктуре Сум. Кроме того, под вражеским огнем оказалось Белополье, там есть раненые.

В Сумах раздавались взрывы вечером. По городу был нанесен удар управляемыми авиабомбами КАБ-1500.

война
Украина
Сумская область
грузовики
военные преступления

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