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На тимчасово окупованій території Маріуполя невідомі розбили бюст Леніна

12 травня 2023 14:08
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
На тимчасово окупованій території Маріуполя невідомі розбили бюст Леніна
Розбитий бюст Леніна у Маріуполі. Фото: скріншот з відео
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 12 травня, на тимчасово окупованій території Маріуполя невідомі розбили бюст Леніна. Він був встановлений у міському саду після окупації міста. 

Про це інформує Маріупольська міська рада.

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На початку 2023 року на алеї у Міському саду окупанти вирішили встановити на постамент бюст Леніна. 

"Маріупольці не хочуть повертатися до СРСР та залишатися у Росії, яка тягне їх в минуле. Вони прагнуть визволення та повернення до України. Адже знають — лише тоді можливий справжній розвиток та відновлення", — написала міська рада Маріуполя.

Нагадаємо, що Азовсталь у Маріуполі називали містом у місті. Площа комбінату — 11 тисяч квадратних кілометрів, це п'ята частина Маріуполя. До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на заводі працювали близько 11 тисяч людей. 

У тимчасово окупованому Маріуполі зростає спротив місцевого населення проти російських загарбників. Нещодавно чоловік вийшов у місто з українським прапором, а літня жінка зірвала пропагандистський плакат РФ.

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