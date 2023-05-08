Як жителі Маріуполя чекають на звільнення з окупації: зворушливі кадри

Зруйнована багатоповерхівка у тимчасово окупованому Маріуполі. Фото: t.me/mariupolrada

У тимчасово окупованому Маріуполі зростає спротив місцевого населення проти російських загарбників. Нещодавно чоловік вийшов у місто з українським прапором, а літня жінка зірвала пропагандистський плакат РФ.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

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Мешканці Маріуполя чекають на деокупацію

"Відважний маріуполець вийшов посеред дня на вулицю з українським прапором. Так він показав російським окупантам, що жителі міста чекають на визволення", — йдеться у повідомленні.

У міській раді Маріуполі розповіли, що на проспекті Металургів літня жінка порізала ножицями пропагандистський плакат російських окупантів.

Мешканці тимчасового окупованого міста показують росіянам, що не хочуть жити під окупацією.

Нагадаємо, 7 травня, радник міського голови Маріуполя опублікував жахливі кадри міста. Окупанти продовжують обстрілювати його і зрівнювати із землею.

Також ми писали, що тимчасово окуповане місто Маріуполь чекає нова проблема з питною водою. Влітку її не вистачить навіть для мінімального забезпечення людей.

Додамо, окупанти продовжують масово грабувати місцеве населення Маріуполя. Не зважають навіть і на те, що в квартирах живуть люди.