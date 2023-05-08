Як жителі Маріуполя чекають на звільнення з окупації: зворушливі кадри
У тимчасово окупованому Маріуполі зростає спротив місцевого населення проти російських загарбників. Нещодавно чоловік вийшов у місто з українським прапором, а літня жінка зірвала пропагандистський плакат РФ.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Мешканці Маріуполя чекають на деокупацію
"Відважний маріуполець вийшов посеред дня на вулицю з українським прапором. Так він показав російським окупантам, що жителі міста чекають на визволення", — йдеться у повідомленні.
У міській раді Маріуполі розповіли, що на проспекті Металургів літня жінка порізала ножицями пропагандистський плакат російських окупантів.
Мешканці тимчасового окупованого міста показують росіянам, що не хочуть жити під окупацією.
Нагадаємо, 7 травня, радник міського голови Маріуполя опублікував жахливі кадри міста. Окупанти продовжують обстрілювати його і зрівнювати із землею.
Також ми писали, що тимчасово окуповане місто Маріуполь чекає нова проблема з питною водою. Влітку її не вистачить навіть для мінімального забезпечення людей.
Додамо, окупанти продовжують масово грабувати місцеве населення Маріуполя. Не зважають навіть і на те, що в квартирах живуть люди.