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Як жителі Маріуполя чекають на звільнення з окупації: зворушливі кадри

8 травня 2023 16:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Як жителі Маріуполя чекають на звільнення з окупації: зворушливі кадри
Зруйнована багатоповерхівка у тимчасово окупованому Маріуполі. Фото: t.me/mariupolrada
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У тимчасово окупованому Маріуполі зростає спротив місцевого населення проти російських загарбників. Нещодавно чоловік вийшов у місто з українським прапором, а літня жінка зірвала пропагандистський плакат РФ.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

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"Відважний маріуполець вийшов посеред дня на вулицю з українським прапором. Так він показав російським окупантам, що жителі міста чекають на визволення", — йдеться у повідомленні.

У міській раді Маріуполі розповіли, що на проспекті Металургів літня жінка порізала ножицями пропагандистський плакат російських окупантів. 

Мешканці тимчасового окупованого міста показують росіянам, що не хочуть жити під окупацією. 

Нагадаємо, 7 травня, радник міського голови Маріуполя опублікував жахливі кадри міста. Окупанти продовжують обстрілювати його і зрівнювати із землею.

Також ми писали, що тимчасово окуповане місто Маріуполь чекає нова проблема з питною водою. Влітку її не вистачить навіть для мінімального забезпечення людей.

Додамо, окупанти продовжують масово грабувати місцеве населення Маріуполя. Не зважають навіть і на те, що в квартирах живуть люди.

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