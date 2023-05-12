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На временно оккупированной территории Мариуполя неизвестные разбили бюст Ленина

12 мая 2023 14:08
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
На временно оккупированной территории Мариуполя неизвестные разбили бюст Ленина
Разбит бюст Ленина в Мариуполе. Фото: скриншот с видео
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 12 мая, на временно оккупированной территории Мариуполя неизвестные разбили бюст Ленина. Он был установлен в городском саду после оккупации города.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

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В начале 2023 года на аллее в Городском саду оккупанты решили установить на постамент бюст Ленина.

"Мариупольцы не хотят возвращаться в СССР и оставаться в России, которая тянет их в прошлое. Они стремятся к освобождению и возвращению в Украину. Ведь знают — только тогда возможно настоящее развитие и восстановление", — написал городской совет Мариуполя.

Напомним, что Азовсталь в Мариуполе называли городом в городе. Площадь комбината — 11 тысяч квадратных километров, это пятая часть Мариуполя. До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на заводе работало около 11 тысяч человек.

Во временно оккупированном Мариуполе растет сопротивление местного населения против российских захватчиков. Недавно мужчина вышел в город с украинским флагом, а пожилая женщина сорвала пропагандистский плакат РФ.

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