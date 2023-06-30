На тимчасово окупованих територіях загострюється дефіцит ліків

Російські окупанти несуть пораненого солдата. Фото: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях України українці не мають доступу до ліків першої необхідності. Усі препарати окупаційна влада спрямовує на лікування російських військових.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Відтак, суспільно-політична та суспільно-економічна ситуація на окупованих територіях півдня та сходу України оцінюється як "кризова".

"Загалом на ТОТ півдня та сходу України суспільно-політична та суспільно-економічна ситуація продовжує оцінюватися як кризова. На всіх окупованих територіях спостерігається високий рівень безробіття, дефіцит лікарських засобів, та й взагалі відсутність отримання первинної медичної допомоги. Відсутність товарів для дітей. Постійні перебої у постачанні електроенергії та природного газу. Також не має достатньої кількості фахових кадрів в органах окупаційної адміністрації рф, через низький рівень колабораціонізму", — йдеться у матеріалі.

Водночас, соціальні виплати, які виплачують росіяни під виглядом "гуманітарної допомоги" не здатні вирішити дану проблему.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на окупованій території України російські військові використовують окупаційний контроль для особистого збагачення. Зокрема, вони затримують місцевих громадян, переважно бізнесменів та інших забезпечених мешканців, під виглядом проведення контррозвідувальних операцій.

Додамо, що окупаційні війська РФ на тимчасово окупованих територіях затримують дітей та загрожують їхнім батькам депортацією. Все для того, щоб примусити їх отримати паспорт держави-агресора.