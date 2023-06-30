На временно оккупированных территориях обостряется дефицит лекарств

Российские оккупанты несут раненого солдата. Фото: росСМИ

На временно оккупированных территориях Украины украинцы не имеют доступа к лекарствам первой необходимости. Все препараты оккупационные власти направляют на лечение российских военных.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Дефицит лекарств

Следовательно, общественно-политическая и общественно-экономическая ситуация на оккупированных территориях юга и востока Украины оценивается как "кризисная".

"В целом на юге и востоке Украины общественно-политическая и общественно-экономическая ситуация продолжает оцениваться как кризисная. На всех оккупированных территориях наблюдается высокий уровень безработицы, дефицит лекарственных средств, да и вообще отсутствие получения первичной медицинской помощи. Отсутствие товаров для детей. Постоянные перебои в поставке электроэнергии и природного газа. Также нет достаточного количества профессиональных кадров в органах оккупационной администрации России, из-за низкого уровня коллаборационизма", — говорится в материале.

В то же время социальные выплаты, которые выплачивают россияне под видом "гуманитарной помощи", не способны решить данную проблему.

Напомним, ранее мы писали, что на оккупированной территории Украины российские военные используют оккупационный контроль личного обогащения. В частности, они задерживают местных граждан, преимущественно бизнесменов и других обеспеченных жителей под видом проведения контрразведывательных операций.

Добавим, что оккупационные войска РФ на временно оккупированных территориях задерживают детей и угрожают родителям депортацией. Все для того чтобы заставить их получить паспорт государства-агрессора.