Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow На временно оккупированных территориях обостряется дефицит лекарств, — ЦНС arrow

На временно оккупированных территориях обостряется дефицит лекарств, — ЦНС

30 июня 2023 08:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На временно оккупированных территориях обостряется дефицит лекарств
Российские оккупанты несут раненого солдата. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На временно оккупированных территориях Украины украинцы не имеют доступа к лекарствам первой необходимости. Все препараты оккупационные власти направляют на лечение российских военных.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте также:

Дефицит лекарств

Следовательно, общественно-политическая и общественно-экономическая ситуация на оккупированных территориях юга и востока Украины оценивается как "кризисная".

"В целом на юге и востоке Украины общественно-политическая и общественно-экономическая ситуация продолжает оцениваться как кризисная. На всех оккупированных территориях наблюдается высокий уровень безработицы, дефицит лекарственных средств, да и вообще отсутствие получения первичной медицинской помощи. Отсутствие товаров для детей. Постоянные перебои в поставке электроэнергии и природного газа. Также нет достаточного количества профессиональных кадров в органах оккупационной администрации России, из-за низкого уровня коллаборационизма", — говорится в материале.

В то же время социальные выплаты, которые выплачивают россияне под видом "гуманитарной помощи", не способны решить данную проблему.

Напомним, ранее мы писали, что на оккупированной территории Украины российские военные используют оккупационный контроль личного обогащения. В частности, они задерживают местных граждан, преимущественно бизнесменов и других обеспеченных жителей под видом проведения контрразведывательных операций.

Добавим, что оккупационные войска РФ на временно оккупированных территориях задерживают детей и угрожают родителям депортацией. Все для того чтобы заставить их получить паспорт государства-агрессора.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Зачем Путин выслал Пригожина в Беларусь и что будет с Лукашенко: интервью помощника Тихановской

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз