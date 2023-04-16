На Великдень окупанти обстріляли три громади Сумської області

Російські окупанти здійснюють обстріл з артилерії. Фото: росЗМІ

Сьогодні на Великдень, 16 квітня, російські окупанти продовжували обстрілювати Сумську область. Вони атакували три громади.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

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Під ворожим вогнем опинилися такі громади:

Великописарівська;

Білопільська;

Шалигинська.

Загалом було зафіксовано 16 "прильотів" з ворожих мінометів та артилерії.

Противник бив по Шалигинській громаді з артилерії. Зафіксовано три "прильоти".

"Великописарівська громада: шість мін скинули росіяни на територію громади", — йдеться у повідомленні.

У Білопільській громаді було сім російських "прильотів" із САУ.

На щастя, обійшлося без втрат та руйнувань.

Нагадаємо, протягом доби росіяни завдали по території України 25 ракетних та 28 авіаударів. Загроза нових атак залишається високою.

Також ми писали, що у неділю, 16 квітня, на Великдень росіяни з важкої артилерії вдарили по храму в Нікополі Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є поранені.

Додамо, сьогодні вночі, 16 квітня, ворог обстріляв Миколаївську область. Двоє підлітків загинули внаслідок ракетного удару.