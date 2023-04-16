Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На Великдень окупанти обстріляли три громади Сумської області arrow

На Великдень окупанти обстріляли три громади Сумської області

16 квітня 2023 23:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На Великдень окупанти обстріляли три громади Сумської області
Російські окупанти здійснюють обстріл з артилерії. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні на Великдень, 16 квітня, російські окупанти продовжували обстрілювати Сумську область. Вони атакували три громади.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Читайте також:

Деталі

Під ворожим вогнем опинилися такі громади:

  • Великописарівська;
  • Білопільська;
  • Шалигинська.

Загалом було зафіксовано 16 "прильотів" з ворожих мінометів та артилерії.

Противник бив по Шалигинській громаді з артилерії. Зафіксовано три "прильоти".

"Великописарівська громада: шість мін скинули росіяни на територію громади", — йдеться у повідомленні.

У Білопільській громаді було сім російських "прильотів" із САУ.

На щастя, обійшлося без втрат та руйнувань.

Нагадаємо, протягом доби росіяни завдали по території України 25 ракетних та 28 авіаударів. Загроза нових атак залишається високою. 

Також ми писали, що у неділю, 16 квітня, на Великдень росіяни з важкої артилерії вдарили по храму в Нікополі Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є поранені.

Додамо, сьогодні вночі, 16 квітня, ворог обстріляв Миколаївську область. Двоє підлітків загинули внаслідок ракетного удару.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB