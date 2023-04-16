Ворог протягом доби завдав десятки ракетних та авіаударів по Україні: чим відповіли ЗСУ

Українська бронетехніка на лінії фронту. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Протягом доби росіяни завдали по території України 25 ракетних та 28 авіаударів. Загроза нових атак залишається високою.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Атаки ворога

У Генштабі повідомили, що протягом минулої доби противник завдав 25 ракетних ударів із зенітно-ракетних комплексів С-300 по мирних містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка на Миколаївщині; а також 28 авіаційних ударів.

Також росіяни здійснили чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Як наголошується у повідомленні, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та інша цивільна інфраструктура.

"Російський агресор і надалі використовує тактику терору, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", — наголошують у Генштабі.

Відповідь ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Також повідомляється, що наші захисники збили чотири ворожі безпілотники — два типу "Орлан-10", один розвідувальний "Елерон" та один дрон-камікадзе "Ланцет".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів та два склади боєприпасів противника.

Де тривають найзапекліші бої

"Ворог зазнає чималих втрат, проте не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території", — зазначається у повідомленні.

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ворог активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію на зазначених напрямках.

"В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, нашими захисниками відбито понад 45 атак противника", — повідомили у Генштабі.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше Григорівки та біля Спірного.

противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше Григорівки та біля Спірного. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут. Противник провів атаки в районах населених пунктів Хромове та Іванівське, успіху не мав.

ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут. Противник провів атаки в районах населених пунктів Хромове та Іванівське, успіху не мав. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Водяного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення.

противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Водяного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення. На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі Мар’їнки.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Російська Федерація підняла літаки в небо. Наразі фіксується близько 20 одиниць авіації.

Раніше повідомлялося, що у неділю, 16 квітня, на Великдень росіяни з важкої артилерії вдарили по храму в Нікополі Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є поранені.

Також ми писали, що сьогодні вночі, 16 квітня, ворог обстріляв Миколаївську область. Двоє підлітків загинули внаслідок ракетного удару.