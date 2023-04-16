Ворог протягом доби завдав десятки ракетних та авіаударів по Україні: чим відповіли ЗСУ
Протягом доби росіяни завдали по території України 25 ракетних та 28 авіаударів. Загроза нових атак залишається високою.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Атаки ворога
У Генштабі повідомили, що протягом минулої доби противник завдав 25 ракетних ударів із зенітно-ракетних комплексів С-300 по мирних містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка на Миколаївщині; а також 28 авіаційних ударів.
Також росіяни здійснили чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Як наголошується у повідомленні, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та інша цивільна інфраструктура.
"Російський агресор і надалі використовує тактику терору, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", — наголошують у Генштабі.
Відповідь ЗСУ
Авіація Сил оборони за добу завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.
Також повідомляється, що наші захисники збили чотири ворожі безпілотники — два типу "Орлан-10", один розвідувальний "Елерон" та один дрон-камікадзе "Ланцет".
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів та два склади боєприпасів противника.
Де тривають найзапекліші бої
"Ворог зазнає чималих втрат, проте не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території", — зазначається у повідомленні.
Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ворог активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію на зазначених напрямках.
"В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, нашими захисниками відбито понад 45 атак противника", — повідомили у Генштабі.
- На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше Григорівки та біля Спірного.
- На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут. Противник провів атаки в районах населених пунктів Хромове та Іванівське, успіху не мав.
- На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Водяного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення.
- На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі Мар’їнки.
Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Російська Федерація підняла літаки в небо. Наразі фіксується близько 20 одиниць авіації.
Раніше повідомлялося, що у неділю, 16 квітня, на Великдень росіяни з важкої артилерії вдарили по храму в Нікополі Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є поранені.
Також ми писали, що сьогодні вночі, 16 квітня, ворог обстріляв Миколаївську область. Двоє підлітків загинули внаслідок ракетного удару.