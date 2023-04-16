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Ворог протягом доби завдав десятки ракетних та авіаударів по Україні: чим відповіли ЗСУ

16 квітня 2023 20:01
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Ворог протягом доби завдав десятки ракетних та авіаударів по Україні: чим відповіли ЗСУ
Українська бронетехніка на лінії фронту. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Протягом доби росіяни завдали по території України 25 ракетних та 28 авіаударів. Загроза нових атак залишається високою. 

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ

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У Генштабі повідомили, що протягом минулої доби противник завдав 25 ракетних ударів із зенітно-ракетних комплексів С-300 по мирних містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка на Миколаївщині; а також 28 авіаційних ударів. 

Також росіяни здійснили чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Як наголошується у повідомленні, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та інша цивільна інфраструктура.

"Російський агресор і надалі використовує тактику терору, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", — наголошують у Генштабі. 

Відповідь ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів. 

Також повідомляється, що наші захисники збили чотири ворожі безпілотники — два типу "Орлан-10", один розвідувальний "Елерон"  та один дрон-камікадзе "Ланцет". 

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів та два склади боєприпасів противника.

Де тривають найзапекліші бої

"Ворог зазнає чималих втрат, проте не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території", — зазначається у повідомленні. 

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ворог активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію на зазначених напрямках. 

"В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, нашими захисниками відбито понад 45 атак противника", — повідомили у Генштабі. 

  • На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше Григорівки та біля Спірного. 
  • На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут. Противник провів атаки в районах населених пунктів Хромове та Іванівське, успіху не мав. 
  • На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Водяного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення. 
  • На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі Мар’їнки. 

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Російська Федерація підняла літаки в небо. Наразі фіксується близько 20 одиниць авіації.

Раніше повідомлялося, що у неділю, 16 квітня, на Великдень росіяни з важкої артилерії вдарили по храму в Нікополі Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є поранені.

Також ми писали, що сьогодні вночі, 16 квітня, ворог обстріляв Миколаївську область. Двоє підлітків загинули внаслідок ракетного удару.

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