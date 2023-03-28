На війні загинув льотчик Денис Кирилюк, який здійснив понад 80 бойових вильотів
Під час виконання бойового завдання загинув заступник командира авіаційної ескадрильї і штурман Денис Кирилюк.
Про це повідомила 831 бригада тактичної авіації, у строї якої воював Кирилюк.
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Що відомо
Як вказує бригада, пілот винищувальної авіації здійснив понад 80 бойових вильотів, з яких 70 — під час повномасштабного вторгнення на знищення ворога.
У серпні 2022 року Кирилюка нагородили орденом "За мужність" III ступеня "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".
"Навіки в строю 831 бригади тактичної авіації. Льотчики не вмирають, вони залишаються навіки в небі!" — пише бригада.
Друг загиблого пілота Валентин Панчук розповів, що лише 19 днів тому у Кирилюка народився син. Також у нього залишилася дружина з маленькою донькою.
Нагадаємо, у своєму щоденному відеозверненні 7 березня Володимир Зеленський розповів про героя України з позивним "Да Вінчі", командира спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі", який загинув у бою на Бахмутському напрямку Дмитра Коцюбайла.