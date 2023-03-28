На війні загинув льотчик Денис Кирилюк, який здійснив понад 80 бойових вильотів

Денис Кирилюк

Під час виконання бойового завдання загинув заступник командира авіаційної ескадрильї і штурман Денис Кирилюк.

Про це повідомила 831 бригада тактичної авіації, у строї якої воював Кирилюк.

Що відомо

Як вказує бригада, пілот винищувальної авіації здійснив понад 80 бойових вильотів, з яких 70 — під час повномасштабного вторгнення на знищення ворога.

У серпні 2022 року Кирилюка нагородили орденом "За мужність" III ступеня "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Денис Кирилюк

"Навіки в строю 831 бригади тактичної авіації. Льотчики не вмирають, вони залишаються навіки в небі!" — пише бригада.

Друг загиблого пілота Валентин Панчук розповів, що лише 19 днів тому у Кирилюка народився син. Також у нього залишилася дружина з маленькою донькою.

Нагадаємо, у своєму щоденному відеозверненні 7 березня Володимир Зеленський розповів про героя України з позивним "Да Вінчі", командира спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі", який загинув у бою на Бахмутському напрямку Дмитра Коцюбайла.