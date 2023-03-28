На войне погиб летчик Денис Кирилюк, совершивший более 80 боевых вылетов

Денис Кирилюк

Во время выполнения боевой задачи погиб заместитель командира авиационной эскадрильи и штурман Денис Кирилюк.

Об этом сообщила 831 бригада тактической авиации, в строй которой воевал Кирилюк.

Что известно

Как указывает бригада, пилот истребительной авиации совершил более 80 боевых вылетов, из которых 70 — во время полномасштабного вторжения на уничтожение врага.

В августе 2022 года Кирилюк был награжден орденом "За мужество" III степени "за личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Денис Кирилюк

"Навеки в строю 831 бригады тактической авиации. Летчики не умирают, они остаются навеки в небе!" — пишет бригада.

Друг погибшего пилота Валентин Панчук рассказал, что только 19 дней назад у Кириллюка родился сын. Также у него осталась жена с маленькой дочерью.

Напомним, в своем ежедневном видеообращении 7 марта Владимир Зеленский рассказал о герое Украины с позывным "Да Винчи", командире спецподразделения "Волки Да Винчи", погибшем в бою на Бахмутском направлении Дмитрию Коцюбайле.