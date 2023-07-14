На ЗАЕС можливі нові загрози: в Держатомрегулюванні розповіли деталі

Російський окупант на ЗАЕС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Російські окупанти планують перевести енергоблок №4 Запорізької атомної електростанції у стан "гарячий зупин". Це створить нові загрози для станції.

Про це повідомляє Держатомрегулювання.

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Про наміри російських загарбників перевести енергоблок №4 у стан "гарячого зупину" розповіло МАГАТЕ у середу, 12 липня. Якщо окупанти все ж вирішать це зробити, то вони створять додаткові ризики для ядерної та радіаційної безпеки.

"Такі ризики спричинені тривалим простоєм обладнання енергоблоку №4, відсутністю належного регламентного технічного обслуговування та ремонту обладнання, важливого для безпеки, недостатньою кількістю кваліфікованого персоналу на ЗАЕС", — йдеться у повідомленні.

У Держатомрегулюванні наголосили, що утримання всіх реакторів Запорізької АЕС у стані "холодний зупин" є оптимальним режимом внаслідок підриву Каховського водосховища. Цей стан повинен бути для зниження ризиків щодо ядерної безпеки, вірогідності пошкоджень обладнання та раціонального використання доступних водних ресурсів.

"Нагадаємо, що Держатомрегулювання Наказом №338 від 28 червня 2023 року внесено зміни до ліцензій на експлуатацію енергоблоків №№ 3-6 ВП "Запорізька АЕС". Експлуатація ядерної установки енергоблоку № 3 ЗАЕС має здійснюватися у станах "зупин для ремонту", "холодний зупин", енергоблоків №№ 4, 5, 6 — у стані "холодний зупин", — йдеться у повідомленні.

Зміни до ліцензій на експлуатацію енергоблоків №1 та №2 ЗАЕС були внесені наказом Держатомрегулювання №501 від 18 серпня 2022 року.

У Держатомрегулюванні додали, що переведення четвертого енергоблока Запорізької АЕС у "гарячий зупин" стане черговим грубим порушенням росіянами та фейковою експлуатуючою організацією принципів безпеки і законодавства у сфері використання ядерної енергії.

Допис Держатомрегулювання. Фото: скриншот

Допис Держатомрегулювання. Фото: скриншот

Нагадаємо, експерти МАГАТЕ досі не отримали доступ до дахів третього і четвертого енергоблоків ЗАЕС. Однак в організації продовжують запевняти, що мін чи вибухівок там не спостерігають.

Також ми писали, що російські війська продовжують мінування Запорізької АЕС та об'єктів на території станції. Зараз на об'єкт доставляється велика кількість вибухових матеріалів та мін.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти, ймовірно, підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Є інформація, що російські військові розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків і, за словами Президента, світ має зупинити це зло.