Сколько обстрелов нанесли россияне по Запорожской области на 19 мая

Последствия обстрелов. Фото: ОВА

Российские захватчики в течение суток 459 раз обстреляли Запорожскую область. На утро 19 мая под вражеским огнем находились семь населенных пунктов.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram.

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По данным ОВА, в результате атаки по Васильевскому району была ранена одна женщина.

Также оккупанты запустили 243 БпЛА разной модификации по Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Малой Токмачке, Малиновке и Новоандреевке.

Последствия обстрелов. Фото: ОВА

В то же время они нанесли 13 обстрелов из РСЗО по Малой Токмачке и Роботиному и 203 артиллерийских обстрела по Гуляйполю, Малой Токмачке, Новоандреевке, Роботиному, Левадному, Малиновке и Степногорске.

Федоров добавил, что поступило восемь сообщений от граждан о разрушении жилья.

Скриншот поста Федорова

Напомним, за прошедшие сутки под вражеским огнем снова оказался ряд населенных пунктов Херсонщины и областной центр.

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