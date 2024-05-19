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На Запорожье вчера раздавались взрывы — россияне более 450 раз обстреляли область, есть раненная

19 мая 2024 09:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Сколько обстрелов нанесли россияне по Запорожской области на 19 мая
Последствия обстрелов. Фото: ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в течение суток 459 раз обстреляли Запорожскую область. На утро 19 мая под вражеским огнем находились семь населенных пунктов.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram.

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Обстрелы Запорожья на 19 мая

По данным ОВА, в результате атаки по Васильевскому району была ранена одна женщина.

Также оккупанты запустили 243 БпЛА разной модификации по Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Малой Токмачке, Малиновке и Новоандреевке.

Обстрелы россиян Запорожской области на 19 мая
Последствия обстрелов. Фото: ОВА

В то же время они нанесли 13 обстрелов из РСЗО по Малой Токмачке и Роботиному и 203 артиллерийских обстрела по Гуляйполю, Малой Токмачке, Новоандреевке, Роботиному, Левадному, Малиновке и Степногорске.

Федоров добавил, что поступило восемь сообщений от граждан о разрушении жилья.

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Скриншот поста Федорова

Напомним, за прошедшие сутки под вражеским огнем снова оказался ряд населенных пунктов Херсонщины и областной центр.

Также мы писали, что ночью украинским защитникам неба удалось сбить все 37 дронов-камикадзе.

беспилотники
Запорожская область
обстрелы
оккупанты
ПВО
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война в Украине

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