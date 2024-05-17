Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow На Запорожье вчера раздавались взрывы — враг более 430 раз атаковал область arrow

На Запорожье вчера раздавались взрывы — враг более 430 раз атаковал область

17 мая 2024 07:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россияне в четверг, 16 мая, 438 раз обстреляли Запорожскую область
Последствия обстрелов. Фото: Офис Генпрокурора
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики за прошедшие сутки нанесли 438 ударов по Запорожской области. Под российским огнем оказались шесть населённых пунктов.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram.

Читайте также:

Обстрелы Запорожья на 17 мая

Федоров отметил, что россияне атаковали с помощью 197 дронов разной модификации Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

Также по Малой Токмачке и Роботиному нанесли 16 обстрелов с РСЗО и 225 атак с артиллерии по Гуляйполю, Новоандреевке, Малой Токмачке, Роботиному, Левадному и Малиновке.

Он уточнил, что жители области четыре раза сообщали о разрушении жилья. К счастью, никто не пострадал.

null
Скриншот сообщения Федорова

Напомним, 15 мая враг нанес 260 ударов по Запорожской области. В Васильевском районе были ранены двое мужчин и женщина.

Также мы писали, что 8 мая оккупанты нанесли массированный удар по Украине, в частности, и по Запорожской области по разному вооружению.

Запорожская область
обстрелы
оккупанты
ракеты
дроны
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ