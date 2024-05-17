Россияне в четверг, 16 мая, 438 раз обстреляли Запорожскую область

Последствия обстрелов. Фото: Офис Генпрокурора

Российские захватчики за прошедшие сутки нанесли 438 ударов по Запорожской области. Под российским огнем оказались шесть населённых пунктов.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram.

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Федоров отметил, что россияне атаковали с помощью 197 дронов разной модификации Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

Также по Малой Токмачке и Роботиному нанесли 16 обстрелов с РСЗО и 225 атак с артиллерии по Гуляйполю, Новоандреевке, Малой Токмачке, Роботиному, Левадному и Малиновке.

Он уточнил, что жители области четыре раза сообщали о разрушении жилья. К счастью, никто не пострадал.

Скриншот сообщения Федорова

Напомним, 15 мая враг нанес 260 ударов по Запорожской области. В Васильевском районе были ранены двое мужчин и женщина.

Также мы писали, что 8 мая оккупанты нанесли массированный удар по Украине, в частности, и по Запорожской области по разному вооружению.