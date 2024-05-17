Россияне в четверг, 16 мая, 438 раз обстреляли Запорожскую область

На Запорожье вчера раздавались взрывы — враг более 430 раз атаковал область
Российские захватчики за прошедшие сутки нанесли 438 ударов по Запорожской области. Под российским огнем оказались шесть населённых пунктов.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram.
Обстрелы Запорожья на 17 мая
Федоров отметил, что россияне атаковали с помощью 197 дронов разной модификации Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.
Также по Малой Токмачке и Роботиному нанесли 16 обстрелов с РСЗО и 225 атак с артиллерии по Гуляйполю, Новоандреевке, Малой Токмачке, Роботиному, Левадному и Малиновке.
Он уточнил, что жители области четыре раза сообщали о разрушении жилья. К счастью, никто не пострадал.
Напомним, 15 мая враг нанес 260 ударов по Запорожской области. В Васильевском районе были ранены двое мужчин и женщина.
Также мы писали, что 8 мая оккупанты нанесли массированный удар по Украине, в частности, и по Запорожской области по разному вооружению.
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