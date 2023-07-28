Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На Запорізькій АЕС пролунали вибухи: що відомо arrow

На Запорізькій АЕС пролунали вибухи: що відомо

28 липня 2023 13:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Запорізькій АЕС пролунали вибухи: що відомо
Російські окупанти на ЗАЕС. Фото: Associated Press
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС пролунали вибухи. Їх підтвердили фахівці з місії МАГАТЕ. 

Про це заявив очільник Держатомрегулювання Олег Коріков під час брифінгу. 

Читайте також:

Міни на території станції

За його словами, спостерігачами МАГАТЕ було зафіксовано вибухи саме 26 і 27 липня. Крім того, вони знайшли міни на ЗАЕС.

"Останнім часом ми маємо інформацію від представників МАГАТЕ, які постійно перебувають на Запорізькій АЕС, про те, що ідентифіковані міни. Остання інформація була про те, що чули вибухи 26 і 27 липня", — зазначив він.

Яка ситуація на Запорізькій АЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС залишається стійким, навіть після того, як російські війська зруйнували греблю Каховської ГЕС. На ранок 28 липня спостерігалося невелике зниження рівня води в охолоджувальному ставку ЗАЕС, досягнувши 16,32 м.

Нагадаємо, окупанти намагаються схилити працівників Запорізької атомної станції до співпраці. І для цього не цураються жодних методів. Використовують залякування, шантаж, обшуки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз