На Запорізькій АЕС пролунали вибухи: що відомо

Російські окупанти на ЗАЕС. Фото: Associated Press

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС пролунали вибухи. Їх підтвердили фахівці з місії МАГАТЕ.

Про це заявив очільник Держатомрегулювання Олег Коріков під час брифінгу.

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Міни на території станції

За його словами, спостерігачами МАГАТЕ було зафіксовано вибухи саме 26 і 27 липня. Крім того, вони знайшли міни на ЗАЕС.

"Останнім часом ми маємо інформацію від представників МАГАТЕ, які постійно перебувають на Запорізькій АЕС, про те, що ідентифіковані міни. Остання інформація була про те, що чули вибухи 26 і 27 липня", — зазначив він.

Яка ситуація на Запорізькій АЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС залишається стійким, навіть після того, як російські війська зруйнували греблю Каховської ГЕС. На ранок 28 липня спостерігалося невелике зниження рівня води в охолоджувальному ставку ЗАЕС, досягнувши 16,32 м.

Нагадаємо, окупанти намагаються схилити працівників Запорізької атомної станції до співпраці. І для цього не цураються жодних методів. Використовують залякування, шантаж, обшуки.