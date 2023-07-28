На Запорожской АЭС раздались взрывы: что известно
На временно оккупированной Запорожской АЭС раздались взрывы. Их подтвердили специалисты по миссии МАГАТЭ.
Об этом заявил глава Госатомрегулирования Олег Кориков во время брифинга.
Мины на территории станции
По его словам, наблюдателями МАГАТЭ были зафиксированы взрывы именно 26 и 27 июля. Кроме того, они обнаружили мины на ЗАЭС.
"В последнее время мы располагаем информацией от представителей МАГАТЭ, постоянно находящихся на Запорожской АЭС, о том, что идентифицированы мины. Последняя информация была о том, что слышали взрывы 26 и 27 июля", — отметил он.
Какая ситуация на Запорожской АЭС
Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС остается устойчивым, даже после того, как российские войска разрушили дамбу Каховской ГЭС. К утру 28 июля наблюдалось небольшое снижение уровня воды в охлаждающей ставке ЗАЭС, достигнув 16,32 м.
Напомним, оккупанты пытаются склонить работников Запорожской атомной станции к сотрудничеству. И для этого не сторонятся никаких методов. Используют устрашение, шантаж, обыски.