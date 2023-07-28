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На Запорожской АЭС раздались взрывы: что известно

28 июля 2023 13:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На Запорожской АЭС раздались взрывы: что известно
Российские оккупанты на ЗАЭС. Фото: Associated Press
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На временно оккупированной Запорожской АЭС раздались взрывы. Их подтвердили специалисты по миссии МАГАТЭ.

Об этом заявил глава Госатомрегулирования Олег Кориков во время брифинга.

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Мины на территории станции

По его словам, наблюдателями МАГАТЭ были зафиксированы взрывы именно 26 и 27 июля. Кроме того, они обнаружили мины на ЗАЭС.

"В последнее время мы располагаем информацией от представителей МАГАТЭ, постоянно находящихся на Запорожской АЭС, о том, что идентифицированы мины. Последняя информация была о том, что слышали взрывы 26 и 27 июля", — отметил он.

Какая ситуация на Запорожской АЭС

Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС остается устойчивым, даже после того, как российские войска разрушили дамбу Каховской ГЭС. К утру 28 июля наблюдалось небольшое снижение уровня воды в охлаждающей ставке ЗАЭС, достигнув 16,32 м.

Напомним, оккупанты пытаются склонить работников Запорожской атомной станции к сотрудничеству. И для этого не сторонятся никаких методов. Используют устрашение, шантаж, обыски.

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