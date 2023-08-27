Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На Запорізькому напрямку ЗСУ просунулись у районі трьох населених пунктів arrow

На Запорізькому напрямку ЗСУ просунулись у районі трьох населених пунктів

27 серпня 2023 19:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Запорізькому напрямку ЗСУ просунулись у районі трьох населених пунктів
Просування ЗСУ на Запорізькому напрямку. Фото: DeepStatemap
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Запорізькому напрямку Сили оборони України просунулися у районі трьох населених пунктів. Йдеться про Новопрокопівку, Малу Токмачку й Очеретувате.

Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Успіхи ЗСУ на Запоріжжі

"Наші війська просувалися у районах Урожайного, Роботиного, також мали успіхи на Мелітопольському і Бердянському напрямках біля Старомайорського. І на цей час наші війська просуваються у напрямку Новопрокопівки — це біля Роботиного, та у напрямках Мала Токмачка, Очеретувате", — сказав Олександр Штупун. 

Водночас речник наголосив, що армія РФ зазнає суттєвих втрат в особовому складі та техніці на півдні України. Через це окупанти перекидають військових з інших ділянок фронту.

Нагадаємо, 22 серпня офіційно повідомили, що Збройні сили України звільнили Роботине Запорізької області. Так, після довгих місяців пекельної боротьби захисники зайшли в селище та закріпилися там. У мережі оприлюднили унікальні кадри, як це відбувалося. 

Додамо, що ситуація на південному напрямку, попри щоденні успіхи з боку України, залишається важкою та напруженою. Проте ЗСУ продовжують "допікати" окупантів і створюють їм логістичні проблеми.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 26 серпня: авіакатастрофа на Житомирщині та повернення дітей з ТОТ

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз