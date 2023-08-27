На Запорізькому напрямку ЗСУ просунулись у районі трьох населених пунктів

Просування ЗСУ на Запорізькому напрямку. Фото: DeepStatemap

На Запорізькому напрямку Сили оборони України просунулися у районі трьох населених пунктів. Йдеться про Новопрокопівку, Малу Токмачку й Очеретувате.

Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

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"Наші війська просувалися у районах Урожайного, Роботиного, також мали успіхи на Мелітопольському і Бердянському напрямках біля Старомайорського. І на цей час наші війська просуваються у напрямку Новопрокопівки — це біля Роботиного, та у напрямках Мала Токмачка, Очеретувате", — сказав Олександр Штупун.

Водночас речник наголосив, що армія РФ зазнає суттєвих втрат в особовому складі та техніці на півдні України. Через це окупанти перекидають військових з інших ділянок фронту.

Нагадаємо, 22 серпня офіційно повідомили, що Збройні сили України звільнили Роботине Запорізької області. Так, після довгих місяців пекельної боротьби захисники зайшли в селище та закріпилися там. У мережі оприлюднили унікальні кадри, як це відбувалося.

Додамо, що ситуація на південному напрямку, попри щоденні успіхи з боку України, залишається важкою та напруженою. Проте ЗСУ продовжують "допікати" окупантів і створюють їм логістичні проблеми.