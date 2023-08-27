На Запорожском направлении ВСУ продвинулись в районе трех населенных пунктов

Продвижение ВСУ в Запорожском направлении. Фото: DeepStatemap

На Запорожском направлении Силы обороны Украины продвинулись в районе трех населенных пунктов. Речь идет о Новопрокоповке, Малой Токмачке и Очеретоватом.

Об этом сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

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"Наши войска продвигались в районах Урожайного, Роботиного, также имели успехи на Мелитопольском и Бердянском направлениях возле Старомайорского. И в настоящее время наши войска продвигаются в направлении Новопрокоповки — это возле Роботиного, и в направлениях Малая Токмачка, Очеретоватое", — сказал Александр Штупун.

В то же время представитель заявил, что армия РФ несет существенные потери в личном составе и технике на юге Украины. Поэтому оккупанты перекидывают военных с других участков фронта.

Напомним, 22 августа официально сообщили, что Вооруженные силы Украины освободили Роботино Запорожской области. Так, после долгих месяцев адской борьбы защитники зашли в поселок и закрепились там. В сети обнародовали уникальные кадры, как это происходило.

Добавим, что ситуация на южном направлении, несмотря на ежедневные успехи со стороны Украины, остается тяжелой и напряженной. Однако ВСУ продолжают "допекать" оккупантов и создают им логистические проблемы.