На згадку спалили піаніно: як військові попрощалися з загиблими пілотами

Військові прощаються з трагічно загиблими пілотами. Фото: скриншот

Військові символічно попрощалися з загиблими на Житомирщині пілотами. Зворушливе відео церемонії поширюють у мережі.

Про це повідомляє український журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

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Побратими встановили піаніно із написами позивних загиблих військових "Мінка, Проказін, Juice". Після гри інструмент символічно спалили.

"Музика, яка перетворюється на іскри та летить в небо", — написав Цаплієнко.

Джерело: t.me/Tsaplienko

Що відомо про авіакатастрофу на Житомирщині

Нагадаємо, що в суботу, 25 серпня, в районі Житомира сталося трагічне зіткнення між двома навчально-бойовими машинами L-39. Троє льотчиків не вижили внаслідок цієї аварії, серед них був відомий пілот 40 авіабригади з позивним "Джус".

Також ми писали, що льотчик Андрій Пільщиков, відомий під позивним "Джус", який загинув у катастрофі на Житомирщині, завжди прагнув бачити українські літаки на рідних теренах. При цьому він мріяв про винищувачі F-16.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на авіакатастрофу на Житомирщині. Внаслідок катастрофи загинули троє льотчиків.