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В память сожгли пианино: как военные простились с погибшими пилотами

27 августа 2023 02:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В память сожгли пианино: как военные простились с погибшими пилотами
Военные прощаются с трагически погибшими пилотами. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Военные символически простились с погибшими на Житомирщине пилотами. Трогательное видео церемонии распространяется в сети.

Об этом сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

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Собратья установили пианино с надписями позывных погибших военных "Минка, Проказин, Juice". После игры инструмент символически сожгли.

"Музыка, которая превращается в искры и улетает в небо", — написал Цаплиенко.

Источник: t.me/Tsaplienko

Что известно об авиакатастрофе в Житомирской области

Напомним, что в субботу, 25 августа, в районе Житомира произошло трагическое столкновение между двумя учебно-боевыми машинами L-39. Трое летчиков не выжили в результате этой аварии, среди них был известен пилот 40 авиабригады с позывным "Джус".

Также мы писали, что летчик Андрей Пильщиков, известный под позывным "Джус", погибший в катастрофе на Житомирщине, всегда стремился видеть украинские самолеты на родных территориях. При этом он мечтал об истребителях F-16.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу Житомирской области. В результате катастрофы погибли трое летчиков.

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