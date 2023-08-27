В память сожгли пианино: как военные простились с погибшими пилотами

Военные прощаются с трагически погибшими пилотами. Фото: скриншот

Военные символически простились с погибшими на Житомирщине пилотами. Трогательное видео церемонии распространяется в сети.

Об этом сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

Читайте также:

Как военные прощались с погибшими пилотами в Житомирской области

Собратья установили пианино с надписями позывных погибших военных "Минка, Проказин, Juice". После игры инструмент символически сожгли.

"Музыка, которая превращается в искры и улетает в небо", — написал Цаплиенко.

Источник: t.me/Tsaplienko

Что известно об авиакатастрофе в Житомирской области

Напомним, что в субботу, 25 августа, в районе Житомира произошло трагическое столкновение между двумя учебно-боевыми машинами L-39. Трое летчиков не выжили в результате этой аварии, среди них был известен пилот 40 авиабригады с позывным "Джус".

Также мы писали, что летчик Андрей Пильщиков, известный под позывным "Джус", погибший в катастрофе на Житомирщине, всегда стремился видеть украинские самолеты на родных территориях. При этом он мечтал об истребителях F-16.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу Житомирской области. В результате катастрофы погибли трое летчиков.