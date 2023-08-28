Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Над Маріуполем окупанти запустили ракети або керовані авіабомби, — Андрющенко arrow

Над Маріуполем окупанти запустили ракети або керовані авіабомби, — Андрющенко

28 серпня 2023 09:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Над Маріуполем окупанти запустили ракети або керовані авіабомби, — Андрющенко
Авіація окупантів в небі над Маріуполем. Фото: Маріуполь Спротив
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Над тимчасово окупованим Маріуполем була зафіксована вранці ворожа авіація. Це могли бути запуски ракет або ж керованих авіабомб.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Читайте також:

В якому напрямку запуски

"Зранку авіація окупантів над містом. Пішли запуски ракет чи керованих авіабомб над аеропортом Маріуполя в північно-західний напрям", — написав він.

Авіація окупантів в небі над Маріуполем. Фото: Маріуполь Спротив
Мапа напрямку руху загрози. Фото: Петро Андрющенко

Раніше у тимчасово окупованому Маріуполі "кадирівці" напали на росіян. У місті лунали постріли.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти готуються до того, щоб "захищатися" під час контрнаступу ЗСУ, окопуючись та будуючи оборонні укріплення. Однак, відступаючи, росіяни збираються знищувати місто, щоб не дати українським захисникам закріпитися під час вуличних боїв

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 27 серпня: проведення парламентських виборів та просування ЗСУ

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз