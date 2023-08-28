Над Маріуполем окупанти запустили ракети або керовані авіабомби, — Андрющенко
Над тимчасово окупованим Маріуполем була зафіксована вранці ворожа авіація. Це могли бути запуски ракет або ж керованих авіабомб.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
В якому напрямку запуски
"Зранку авіація окупантів над містом. Пішли запуски ракет чи керованих авіабомб над аеропортом Маріуполя в північно-західний напрям", — написав він.
Раніше у тимчасово окупованому Маріуполі "кадирівці" напали на росіян. У місті лунали постріли.
Нагадаємо, у Маріуполі окупанти готуються до того, щоб "захищатися" під час контрнаступу ЗСУ, окопуючись та будуючи оборонні укріплення. Однак, відступаючи, росіяни збираються знищувати місто, щоб не дати українським захисникам закріпитися під час вуличних боїв